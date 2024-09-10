Трамп и Харрис готовятся к дебатам: когда начнутся и о чем будут говорить (рейтинги)

По данным опросов в США, сейчас кандидаты в президенты имеют примерно одинаковые шансы на победу. Дональд Трамп уже призвал соперницу к еще двум публичным дискуссиям.

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Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис сойдутся в первых дебатах. Об этом 10 сентября сообщили в BBC News.

Когда начнутся дебаты?

Отмечается, что битва в прайм-тайм на ABC News станет первой встречей политиков. Дебаты начнутся 10 сентября в 21:00 по североамериканскому восточному времени (в 04:00 уже 11 сентября по Киеву) и будут проходить в Филадельфии.

Общие правила

Зрителей в зале дебатов не будет. В целом трансляция продлится 90 минут включительно с двумя рекламными паузами. Ведущие будут выступать модераторами. Перебивать друг друга политики не смогут, ведь им будут выключать микрофоны. Последнее слово будет за Трампом. Темы или вопросы заранее не раскрываются, а на сцене запрещается любой реквизит — даже подготовленные заметки.

Локация будущих дебатов Фото: ABC News

Кандидаты в президенты будут иметь только ручку, блокнот и бутылку с водой. Во время пауз на рекламу они не смогут советоваться со своими штабами. Также запрещено отходить от своих трибун.

Эти дебаты — не последние?

Трамп выступил за проведение еще по крайней мере двух дебатов — под модерацией Fox News и в прямом эфире на глазах у большой территории. Однако кампания Харрис решила подождать с решением о вторых дебатах в октябре до завершения первого противостояния.

Ожидания от дебатов

В AP отметили, что кампания Трампа критикует соперницу за крайне левые позиции во время выборов в 2020 году. Республиканец считает президентство Харрис угрозой безопасности США. Сообщается, что он сосредоточен на вопросе незаконной иммиграции.

Харрис, по данным СМИ, планирует подчеркнуть нестабильность и непригодность своего соперника. Она сосредоточится на том, чтобы разоблачить непоследовательность Трампа в вопросе репродуктивной помощи женщинам. Себя же демократка попытается зарекомендовать как "более твердую руку", способную управлять страной и защищать альянсы на фоне войн в Украине и Газе.

Рейтинги Харрис и Трампа

По состоянию на 10 сентября, по данным The New York Times, кандидаты в президенты США имеют примерно одинаковые шансы на победу — 49% у Харрис и 47% у Трампа.

Рейтинги Камалы Харрис и Дональда Трампа Фото: Скриншот

Опросы показывают, что в ключевых штатах кандидаты опережают друг друга лишь на несколько процентов, а в некоторых даже имеют равные шансы. Чтобы победить, Харрис или Трампу нужно будет получить значительное преимущество как минимум в трех штатах, но пока на это не может претендовать ни один из них.

Рейтинги Камалы Харрис и Дональда Трампа Фото: Скриншот

Отмечается, что сейчас и Трамп, и Харрис могут рассчитывать на по крайней мере 200 голосов избирателей. Для победы же необходимо набрать 270 голосов. Как отмечают в СМИ, результаты опросов показывают, что к победе может привести резкое изменение позиций только в одном или двух штатах. Для кого-то из кандидатов ошибка может стать фатальной.

Фокус будет внимательно следить за дебатами кандидатов в президенты США и информировать о связанных с ними событиях, в частности публиковать заявления американских политиков по Украине.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис дала первое интервью как кандидат в президенты. Фокус опубликовал главное из интервью, о войне в Украине демократка не упомянула.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он сможет остановить войну в Украине. Он пояснил, что план заключается в снижении цен на энергоносители.