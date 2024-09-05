"Уже начали комуникацию": Зеленский покажет план победы Байдену, Трампу и Харрис (видео)

По словам главы государства, план не зависит от РФ, а опирается не действия партнеров Украины и их желание помочь.

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Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре хочет показать план победы Украины президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на выборах Камале Харрис и Дональду Трампу. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News.

По его словам, он хотел показать план победы Украины Бадйену, но только после того, как Вооруженные силы Украины продемонстрируют успех в Курской области РФ.

Зеленский заявил, что план – это понимание Киева того, как Украина может победить в войне с Россией. Он заявил, что план не зависит от РФ, а опирается не действия партнеров Украины и их желание помочь.

"Мы уважаем выбор американского народа и понимаем, что президентом может стать как Камала Гаррис, так и Дональд Трамп. Это зависит от выбора американцев. Поэтому я совершенно откровенно сказал, что план победы, а в большинстве своем он зависит от поддержки США, от поддержки президента, и поэтому я буду общаться с президентом Соединенных Штатов. Но я буду его план коммуницировать также с Камалой Гаррис и Дональдом Трампом", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, для него важно узнать отношения кандидатов в президенты США к этому плану.

"Возможно, мы пришлем этот план, а возможно, мы будем встречаться нашими командами. Пока это неизвестно. Но наши команды уже начали работать над этим, уже начали коммуникацию", – объяснил Зеленский.

Зеленский о плане победы ( 29:15)

Напомним, в том же интервью президент назвал причину проведения операции в Курской области. По его словам, у Киева были данные от разведки о том, что Москва намерена создать так называемую буферную зону в украинских пограничных регионах. Сначала оккупанты пытались провернуть этот план на Харьковщине, а дальше планировали переместиться на север.

Также СМИ сообщали, что Зеленский собирается лично приехать в Рамштайн и попросить больше оружия. С начала полномасштабного вторжения министры обороны регулярно встречались в Рамштайне, где обсуждали оснащение ВСУ военной техникой. Визит украинского президента, отмечает издание, придаст встрече политическую окраску.