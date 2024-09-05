"Уже почали комунікацію": Зеленський покаже план перемоги Байдену, Трампу та Гарріс (відео)

За словами голови держави, план не залежить від РФ, а спирається на дії партнерів України та їхнє бажання допомогти.

Related video

Президент України Володимир Зеленський у вересні хоче показати план перемоги України президенту США Джо Байдену, а також кандидатам на виборах Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу NBC News.

За його словами, він хотів показати план перемоги України Байдену, але тільки після того, як Збройні сили України продемонструють успіх у Курській області РФ.

Зеленський заявив, що план — це розуміння Києва того, як Україна може перемогти у війні з Росією. Він заявив, що план не залежить від РФ, а спирається на дії партнерів України та їхнє бажання допомогти.

"Ми поважаємо вибір американського народу і розуміємо, що президентом може стати як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп. Це залежить від вибору американців. Тому я абсолютно відверто сказав, що план перемоги, а здебільшого він залежить від підтримки США, від підтримки президента, і тому я буду спілкуватися з президентом Сполучених Штатів. Але я буду його план комунікувати також із Камалою Гарріс і Дональдом Трампом", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, для нього важливо дізнатися ставлення кандидатів у президенти США до цього плану.

"Можливо, ми надішлемо цей план, а можливо, ми будемо зустрічатися нашими командами. Поки що це невідомо. Але наші команди вже почали працювати над цим, уже почали комунікацію", — пояснив Зеленський.

Зеленський про план перемоги ( 29:15)

Нагадаємо, в тому ж інтерв'ю президент назвав причину проведення операції в Курській області. За його словами, у Києва були дані від розвідки про те, що Москва має намір створити так звану буферну зону в українських прикордонних регіонах. Спочатку окупанти намагалися провернути цей план на Харківщині, а далі планували переміститися на північ.

Також ЗМІ повідомляли, що Зеленський збирається особисто приїхати в Рамштайн і попросити більше зброї. Від початку повномасштабного вторгнення міністри оборони регулярно зустрічалися в Рамштайні, де обговорювали оснащення ЗСУ військовою технікою. Візит українського президента, зазначає видання, додасть зустрічі політичного забарвлення.