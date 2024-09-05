Зеленський збирається особисто приїхати в Рамштайн і попросити більше зброї, — Spiegel

Від початку повномасштабного вторгнення міністри оборони регулярно зустрічалися в Рамштайні, де обговорювали оснащення ЗСУ військовою технікою. Візит українського президента, зазначає видання, додасть зустрічі політичного забарвлення.

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У п'ятницю, 6 вересня, на базі ВПС у німецькому Рамштайні відбудеться чергова зустріч контактної групи міністрів оборон країн, які підтримують Україну у війні проти Росії. Володимир Зеленський хоче особисто попросити більше зброї у партнерів, пише Spiegel.

Журналісти назвали такий візит Володимира Зеленського несподіваним і незвичайним. Український президент хоче звернутися до своїх західних партнерів із проханням про подальше постачання зброї для боротьби з Росією, а також запросити ракети великої дальності та посилення засобів протиповітряної оборони.

Своїм візитом Зеленський збирається показати всю серйозність ситуації, зазначає видання.

Від початку війни міністри оборони регулярно зустрічалися в Рамштайні, де з військовими обговорювали спільні зусилля щодо максимального оснащення України військовою технікою. Поки що в Рамштайні панує звичайна робоча атмосфера, але візит Зеленського, найімовірніше, додасть цій дії політичного забарвлення, зазначають журналісти.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров уже кілька днів проводить зустрічі з найважливішими союзниками Києва. Увечері 5 вересня він зустрінеться зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні. Ймовірно, основна увага буде приділена питанню, чи зможе Німеччина підготувати подальші пакети озброєнь на найближчі місяці, незважаючи на обмежену бюджетну ситуацію.

Нагадаємо, до кінця року у прискореному темпі західні партнери поставлять Збройним силам України тисячі снарядів. Це міністру оборони України Рустему Умєрову підтвердив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зі свого боку підтвердив замовлення 17 додаткових ЗРК IRIS-T для України. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту — вже у 2025 році.