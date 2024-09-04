Велика Британія надасть Україні тисячі снарядів: коли надійдуть на фронт

Британія уклала контракт вартістю 300 млн фунтів на закупівлю для України 120 тис. 152-мм боєприпасів. Снаряди для гармат "рядянського зразку" поставлять упродовж 18 місяців.

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До кінця року, у прискореному темпі, західні партнери поставлять Збройним силам України тисячі снарядів. Це міністру оборони України Рустему Умєрову підтвердив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, інформує оборонне відомство Сполученого Королівства.

У липні, як нагадали у Міноборони, під час саміту НАТО прем’єр Кір Стармер оголосив про контракт на 300 млн фунтів стерлінгів для постачання Україні артилерійських снарядів калібру 152 мм. Він також підтвердив намір щорічно виділяти 3 млрд фунтів допомоги Україні, скільки буде потрібно.

Міністр оборони наголосив, що угоду про 300 млн фунтів на сьогодні вже підписали. Очікується, що до кінця року Києву поставлять тисячі снарядів, що значно збільшить запаси та узгоджується з прискоренням урядом поставок пакетів військової підтримки.

Данія, Литва, Нідерланди та Норвегія підтвердили наміри інвестувати додаткові кошти у Фонд, щоби придбати більшу кількість безпілотників для передової, а також критично важливих засобів протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити населення України та критичну інфраструктуру від невпинних обстрілів з боку Росії.

Міністр оборони Джон Гілі зазначив, що з огляду операції в Курську, яка відзначає важливість продовження підтримки, Британія прискорює постачання допомоги, зокрема відвантаження вкрай необхідного пакету боєприпасів.

"Оскільки раніше артилерія виявилася критично важливим елементом успіху України на полі бою, ці інвестиції допоможуть і надалі розбивати російські сили і не дати їм здійснити значні прориви", — наголосили в Міноборони.

Угода на постачання артилерійських боєприпасів, укладена Агенцією закупівель та обслуговування військової техніки та озброєння британського Міністерства оборони, передбачає доставлення 120 тис. снарядів протягом наступних 18 місяців і забезпечить стимулювання промислового потенціалу Європи та збереження надійних ланцюжків постачання, через які й надалі постачатимуть вкрай важливі боєприпаси для України.

До попередніх пакетів підтримки входили важкі та розвідувальні дрони, морські дрони, засоби розчищення мінних полів, запасні частини до бойових машин і системи протиповітряної оборони.

Міжнародний фонд для України, який покликаний ефективніше об’єднувати ресурси різних країн для закупівель обладнання та зброї, у 2022 році започаткували Данія та Велика Британія. Серед інших країн-учасниць Фонду — Австралія, Ісландія, Нова Зеландія та Швеція. На сьогодні Сполучене Королівство інвестувало в Фонд 500 млн фунтів.

Нагадаємо, Міністерство оборони України повернуло Збройним силам боєприпаси, які до початку повномасштабного вторгнення РФ були передані підприємствам на утилізацію.

5 серпня повідомлялося, що Чехія стикається з несподіваними перешкодами під час постачання снарядів Україні. З 2022 року ціни на боєприпаси на міжнародному ринку зросли в чотири рази, а шанс отримує та сторона, яка першою заплатить аванс, чим активно користуються росіяни.