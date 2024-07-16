Міноборони повернуло ЗСУ боєприпаси, які до війни передали на утилізацію: що це за снаряди

Заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявив, що цими снарядами українські захисники будуть "утилізовувати ворога".

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Міністерство оборони України повернуло Збройним силам України боєприпаси, які до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України були передані підприємствам на утилізацію. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Міністерство оборони України повернуло до Збройних сил України значну кількість боєприпасів різних калібрів. Ці боєприпаси, передані підприємствам для утилізації як надлишкові ще до початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році, зараз знову стають у нагоді через зростаючу потребу у військових ресурсах", — йдеться у повідомленні.

В Міноборони уточнили, що йдеться про:

артилерійські постріли;

боєприпаси до стрілецької зброї;

комплектуючі елементи;

підривники тощо.

"Замість утилізації боєприпасів, "утилізовуємо" ними ворога. Даємо друге життя — намагаємося відновити все, що підлягає ремонту і подальшій експлуатації. Всі працюємо для забезпечення фронту", — зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Він також наголосив, що Міністерство оборони здійснює регулярний моніторинг, оцінку запасів та активно співпрацює з підприємствами оборонно-промислового комплексу, аби забезпечити безперебійне постачання зброї, військової техніки та інших необхідних засобів для захисників і захисниць України.

Нагадаємо, 11 липня президент США Джо Байден повідомив про новий пакет військової допомоги для України, який містить системи ППО та перехоплювачі, боєприпаси для артилерії, ракетних систем та протитанкової зброї.

10 липня видання Reuters опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що Росії не вистачає снарядів і військ для великого наступу в Україні.