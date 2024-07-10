Ще 3-4 роки: Росії не вистачає снарядів і військ для великого наступу в Україні, — Reuters

Високопоставлений чиновник НАТО повідомив журналістам, що ЗС РФ зазнають "дуже великих" втрат на полі бою, намагаючись утримати невеликі територіальні здобутки.

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Росія зазнає великих втрат на полі бою, їй не вистачає боєприпасів і військ, щоб розпочати масштабний наступ в Україні. Про це пише Reuters.

"Ми вважаємо, що для проведення справжніх наступальних операцій Росії доведеться забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн на додаток до тих, які вона вже отримує від Ірану і Північної Кореї. І Володимиру Путіну доведеться віддати наказ про нову широкомасштабну мобілізацію", — зазначив високопоставлений чиновник НАТО на умовах анонімності.

Він також заявив, що нещодавні підпали, плани вбивств і диверсії в Європі є частиною таємної кампанії президента Росії Володимира Путіна, спрямованої на підрив підтримки України з боку громадськості.

Крім того, за словами чиновника, Росія зазнає "дуже великих" втрат, намагаючись утримати невеликі територіальні здобутки і не маючи достатньої кількості військ та боєприпасів для широкомасштабного наступу.

"Що їм доводиться робити, так це наказувати недоукомплектованим, недосвідченим підрозділам рухатися в райони для досягнення нереалістичних цілей", — сказав співрозмовник Reuters.

За його оцінками, Росія зможе підтримувати свою військову економіку ще три-чотири роки.

Він пояснив, що потрібен час для того, аби Україна накопичила боєприпаси і особовий склад, необхідні для проведення нових широкомасштабних наступальних операцій.

"Ми бачимо, що українська оборона значно покращилася. Ми бачимо, що вони покращуються з кожним днем", — наголосив чиновник.

Нагадаємо, 9 липня Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що НАТО бракує 35-50 бригад, щоб захиститися від РФ.