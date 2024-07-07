Втрати ЗС РФ перевалили новий рубікон: скільки росіян вже не повернуться на фронт (графіки)

За даними ЗМІ, кількість поранених перевищує кількість загиблих у 3-4 рази. З початку повномасштабної війни Росія втратила приблизно 2% від усіх чоловіків віком 20-50 років.

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Росія не публікує офіційно даних про свої втрати в Україні, однак дані різних джерел показують, що кількість загиблих окупантів подолала нову віху. Деталями 5 липня поділились у The Economist.

У незалежних росЗМІ проінформували, що станом на 21 червня кількість загиблих російських військових перевищила 106-140 тисяч. Для підрахунку журналісти використовували здебільшого некрологи й записи про спадщину

Водночас офіційні особи у Франції заявляли, що до травня на передовій загинуло 150 000 росіян. За підрахунками BBC Russia, до червня безповоротні втрати поповнили щонайменше 113 тисяч бійців.

Висвітлення втрат ЗС РФ у ЗМІ Фото: The Economist

Дані росЗМІ показують, що втрати ЗС РФ зросли під час літнього контрнаступу у 2023 році та після боїв за Авдіївку й Часів Яр у Донецькій області. Кількість загиблих не включає завербованих мешканців окупованих територій та військових, які вже не зможуть служити після важких поранень.

Втрати ЗС РФ відповідно до подій на фронті Фото: The Economist

У виданні, посилаючись на витік документів Міноборони США, підрахували, що на кожного загиблого окупанта може припадати приблизно троє-четверо поранених. Тобто до середини червня на фронті в Україні, ймовірно, отримали поранення 462-728 тисяч росіян.

Найбільше загиблих було серед осіб віком 35-39 років, до червня, як повідомлялося, були вбиті 27 тисяч з них. Однак саме серед чоловіків найбільший показник втрат у іншої категорії — віком 45-49 років. Загалом Росія втратила вбитими або важко пораненими вже приблизно 2% від чоловічої частини населення у віці 20-50 років з початку повномасштабної війни.

Втрати ЗС РФ за віком Фото: The Economist

Втрати РФ в Україні вже перевищили втрати в усіх інших її війнах після Другої світової війни разом. За найменш сміливим припущенням, з 24 лютого 2022 року до 21 червня 2024 року загинуло 106 тисяч росіян. За іншими оцінками, кількість втрат вже перестрибнула 140 тисяч осіб.

У Чеченських війнах за 12 років боїв Росія втратила загиблими 18,5 тисяч військових. В Афганістані кількість вбитих сягала лише 15 тисяч. В Україні до повномасштабного вторгнення загинуло 6,5 тисяч росіян.

Втрати ЗС РФ у різних війнах Фото: The Economist

Президент України Володимир Зеленський підтверджував загибель приблизно 30 тисяч захисників, однак у ЗМІ припустили, що справжня кількість "набагато більша". Окрім того, загинули й десятки тисяч мирних жителів — лише в одному Маріуполі, ймовірно, втратили життя щонайменше 22 тисячі українців. Зазначається, що у липні відбулися одні з найзапекліших бойових дій за час повномасштабної війни.

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