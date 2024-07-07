Втрати ЗС РФ перевалили новий рубікон: скільки росіян вже не повернуться на фронт (графіки)
За даними ЗМІ, кількість поранених перевищує кількість загиблих у 3-4 рази. З початку повномасштабної війни Росія втратила приблизно 2% від усіх чоловіків віком 20-50 років.
Росія не публікує офіційно даних про свої втрати в Україні, однак дані різних джерел показують, що кількість загиблих окупантів подолала нову віху. Деталями 5 липня поділились у The Economist.
У незалежних росЗМІ проінформували, що станом на 21 червня кількість загиблих російських військових перевищила 106-140 тисяч. Для підрахунку журналісти використовували здебільшого некрологи й записи про спадщину
Водночас офіційні особи у Франції заявляли, що до травня на передовій загинуло 150 000 росіян. За підрахунками BBC Russia, до червня безповоротні втрати поповнили щонайменше 113 тисяч бійців.
Дані росЗМІ показують, що втрати ЗС РФ зросли під час літнього контрнаступу у 2023 році та після боїв за Авдіївку й Часів Яр у Донецькій області. Кількість загиблих не включає завербованих мешканців окупованих територій та військових, які вже не зможуть служити після важких поранень.
У виданні, посилаючись на витік документів Міноборони США, підрахували, що на кожного загиблого окупанта може припадати приблизно троє-четверо поранених. Тобто до середини червня на фронті в Україні, ймовірно, отримали поранення 462-728 тисяч росіян.
Найбільше загиблих було серед осіб віком 35-39 років, до червня, як повідомлялося, були вбиті 27 тисяч з них. Однак саме серед чоловіків найбільший показник втрат у іншої категорії — віком 45-49 років. Загалом Росія втратила вбитими або важко пораненими вже приблизно 2% від чоловічої частини населення у віці 20-50 років з початку повномасштабної війни.
Втрати РФ в Україні вже перевищили втрати в усіх інших її війнах після Другої світової війни разом. За найменш сміливим припущенням, з 24 лютого 2022 року до 21 червня 2024 року загинуло 106 тисяч росіян. За іншими оцінками, кількість втрат вже перестрибнула 140 тисяч осіб.
У Чеченських війнах за 12 років боїв Росія втратила загиблими 18,5 тисяч військових. В Афганістані кількість вбитих сягала лише 15 тисяч. В Україні до повномасштабного вторгнення загинуло 6,5 тисяч росіян.
Президент України Володимир Зеленський підтверджував загибель приблизно 30 тисяч захисників, однак у ЗМІ припустили, що справжня кількість "набагато більша". Окрім того, загинули й десятки тисяч мирних жителів — лише в одному Маріуполі, ймовірно, втратили життя щонайменше 22 тисячі українців. Зазначається, що у липні відбулися одні з найзапекліших бойових дій за час повномасштабної війни.
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