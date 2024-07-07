Дрони СБУ атакували склад у Воронезькій області: джерела Фокусу розповіли, що там зберігалось

Українські безпілотники влаштували "потужну детонацію" посеред ночі у РФ. Стовп диму, який виник після удару, можна було розгледіти за десятки кілометрів.

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Вночі на 7 липня Воронезьку область РФ атакували дрони, місцева влада повідомляла про пожежу на складі. Те, чого російські окупанти не згадали — на складі зберігалась зброя. Деталями у коментарі Фокусу поділились проінформовані джерела.

Вночі на 7 липня дрони Служби безпеки України влаштували потужну "бавовну" на польовому складі боєприпасів в районі села Сергіївка у Воронезькій області. На площі у 9 тисяч квадратних метрів Росія розмістила ракети класів "земля-земля" та "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, а також ящики з набоями для вогнепальної зброї.

"Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні", — підкреслили джерела.

Місцеві почули посеред ночі вибух, після чого почалася "потужна детонація". За даними джерел, стовп диму було видно за десятки кілометрів.

Джерела прогнозують, що найближчим часом раптові детонації на об’єктах ворожого ВПК продовжаться.

Нагадаємо, партизани підірвали газопровід у Криму. Окупаційна влада приховала цей факт, пояснивши знищення газопроводу "розгерметизацією підвісного мосту газової труби".

6 липня в ISW передали, що ЗС РФ розкритикували за недостатнє просування під Вовчанськом. За даними російських джерел, окупанти у наступі на околицях міста втратили вже 30% особового складу від показників чотиримісячної кампанії із захоплення Авдіївки.