У Криму партизани підірвали газопровід: окупаційна влада заявила про розгерметизацію

Палало на площі 4 172 квадратних метрів. Це загрожує відсутністю газу в Алушті.

Related video

В Криму місцеві партизани підірвали газопровід. Окупаційна влада вирішила приховати цей факт за технічною несправністю. Про це повідомили в телеграм-каналі "Роспартизан".

"Окупаційна адміністрація Криму звично бреше, пояснюючи знищення газопроводу "розгерметизацією підвісного мосту газової труби". "Разгерметизація" — чергове слівце путінсько-чиновницької новомови. Поряд з "бавовнами", "коротким замиканням" та "детонацією вибухонебезпечних об'єктів", — повідомили партизани.

Вони зауважили, що успішно "розгерметизували" газопровід за допомогою вибухового пристрою. Операцію з підриву газопроводу на відрізку "Алушта-Ялта" було проведено 6 липня о 21:40.

Як повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", відкрите горіння на газорозподільному вузлі "Малий Маяк" у Виноградному ліквідували, постраждалих немає. Палало на площі 4 172 квадратних метрів.

РосЗМІ повідомляють, що "розгерметизувався підвісний міст газової труби, вогонь перейшов лісовий масив і можливе повне відключення газу в Алушті".

"Місцева влада" Алушти повідомила, що попередньо, відновлювальні роботи на газопроводі в районі села Виноградне триватимуть 7-10 днів.

"Зараз 12 селищ у районі Алушти тимчасово залишаються без газу. Проблеми з газом не вплинуть на роботу дитячих садків та таборів. Усі ці установи забезпечені електроустаткуванням і можуть обходитися без газу", — пояснила голова адміністрації Алушти Галина Огнєва.

Нагадаємо, що 1 липня повідомлялося, що ЗСУ підірвали ще одну машину РФ для ядерної війни. Цей транспортний засіб із товстим шаром броні має вигляд танка без башти, з камерами та запасом кисню.