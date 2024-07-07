В Крыму партизаны взорвали газопровод: оккупационные власти заявили о разгерметизации

Пылало на площади 4 172 квадратных метров. Это грозит отсутствием газа в Алуште.

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В Крыму местные партизаны взорвали газопровод. Оккупационные власти решили скрыть этот факт за технической неисправностью. Об этом сообщили в телеграм-канале "Роспартизан".

"Оккупационная администрация Крыма привычно врет, объясняя уничтожение газопровода "разгерметизацией подвесного моста газовой трубы". "Разгерметизация" — очередное словечко путинско-чиновничьего новояза. Наряду с "хлопками", "коротким замыканием" и "детонацией взрывоопасных объектов", — сообщили партизаны.

Они отметили, что успешно "разгерметизировали" газопровод с помощью взрывного устройства. Операция по подрыву газопровода на отрезке "Алушта-Ялта" была проведена 6 июля в 21:40.

Как сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", открытое горение на газораспределительном узле "Малый Маяк" в Виноградном ликвидировали, пострадавших нет. Пылало на площади 4 172 квадратных метров.

РосСМИ сообщают, что "разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, огонь перешел лесной массив и возможно полное отключение газа в Алуште".

"Местные власти" Алушты сообщили, что предварительно, восстановительные работы на газопроводе в районе села Виноградное продлятся 7-10 дней.

"Сейчас 12 поселков в районе Алушты временно остаются без газа. Проблемы с газом не повлияют на работу детских садов и лагерей. Все эти учреждения обеспечены электрооборудованием и могут обходиться без газа", — пояснила глава администрации Алушты Галина Огнева.

Напомним, что 1 июля сообщалось, что ВСУ взорвали еще одну машину РФ для ядерной войны. Это транспортное средство с толстым слоем брони имеет вид танка без башни, с камерами и запасом кислорода.