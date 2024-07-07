"Почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів": БПЛА атакували Воронезьку область (відео)

За словами губернатора регіону Олександра Гусєва, на місце залучено надзвичайні служби та військових, щоб ліквідувати наслідки атаки дронів.

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У ніч на 7 липня через падіння уламків кількох дронів сталася пожежа на одному зі складів у Воронезькій області. У Підгоренському районі почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів. Про це в Telegram-каналі повідомив губернатор російського регіону Олександр Гусєв.

"При падінні їхніх залишків сталася пожежа на одному зі складів. У Підгоренському районі почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів", — ідеться в публікації.

Повідомляється, що, згідно з непідтвердженими даними, постраждалих немає. На місці працюють надзвичайні служби, військові та представники влади, щоб ліквідувати наслідки події.

Керівництво області підготувало автобуси — на випадок, якщо знадобиться евакуація мешканців прилеглих населених пунктів, яким пояснюють, що потрібно робити для забезпечення безпеки.

Нагадаємо, що напередодні, 6 липня, сталися вибухи в Севастополі, через які було перекрито Кримський Міст. Вибухам передували звуки зльоту винищувача з аеродрому Бельбек, пояснили місцеві жителі.

Також повідомлялося, що у РФ злякалися роботів ЗСУ, що несуть 100 кг вибухівки. Українські військові використовують наземних дронів із кумулятивними зарядами КЗ-4, які можуть пробивати броню, а також залізобетонні споруди.

Своєю чергою, російські фахівці показали перші докази того, що в арсеналі озброєнь ЗСУ є ракети ATACMS дальністю 300 км. Опубліковано огляд "начинки" ракети, зокрема блоку лазерних гіроскопів і GPS-модуля системи наведення і корекції польоту.