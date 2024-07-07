"Началась детонация взрывоопасных объектов": БПЛА атаковали Воронежскую область (видео)

По словам губернатора региона Александра Гусева, на место привлечены чрезвычайные службы и военные, чтобы ликвидировать последствия атаки дронов.

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В ночь на 7 июля из-за падения обломков нескольких дронов произошел пожар на одном из складов в Воронежской области. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.

"При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов", — говорится в публикации.

Сообщается, что, согласно неподтвержденным данным, пострадавших нет. На месте работают чрезвычайные службы, военные и представители властей, чтобы ликвидировать последствия произошедшего.

Руководство области подготовило автобусы — на случай, если понадобится эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов, которым объясняют, что нужно делать для обеспечения безопасности.

Напомним, что накануне, 6 июля, произошли взрывы в Севастополе, из-за которых был перекрыт Крымский Мост. Взрывам предшествовали звуки взлета истребителя с аэродрома Бельбек, объяснили местные жители.

Также сообщалось, что в РФ испугались роботов ВСУ, несущих 100 кг взрывчатки. Украинские военные используют наземных дронов с кумулятивными зарядами КЗ-4, которые могут пробивать броню, а также железобетонные сооружения.

В свою очередь, российские специалисты показали первые доказательства того, что в арсенале вооружений ВСУ есть ракеты ATACMS дальностью 300 км. Опубликован обзор "начинки" ракеты, в т.ч. блока лазерных гироскопов и GPS-модуля системы наведения и коррекции полета.