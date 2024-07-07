"30% втрат Авдіївки": російські війська говорять про недостатнє просування у Вовчанську, — ISW

За словами аналітиків, російські провоєнні блогери повідомили про контратаки ЗСУ в районі Липців і Глибокого. У лавах ЗС РФ стурбовані тим, що навіть невеликі концентрації особового складу можуть стати цілями розвідувально-вогневих комплексів України.

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Російські сили 6 липня продовжили диверсійно-розвідувальну діяльність уздовж міжнародного кордону РФ у північно-східній частині України. Одне з російських джерел заявило, що російські ДРГ увійшли в Олександрівку і Попівку Сумської області на кордоні з Бєлгородською областю. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 6 липня.

Повідомляється, що українські сили більше не присутні в згаданих населених пунктах. Водночас російське джерело повідомило, що російські війська все ж таки не розпочали наступальні операції в цьому районі.

У ЗС РФ намагаються заплутати ЗСУ: де будуть нові атаки

Повідомляється, що війська РФ нещодавно захопили позиції в населеному пункті Сотницький Козачок. Але в ISW не знайшли підтверджень тому, що ЗС РФ міцно утримують позиції в згаданому селі. Диверсійна діяльність, імовірно, спрямована на те, щоб відвернути ЗСУ від інших напрямків, водночас такі спроби можуть свідчити про майбутній наступ. Російські війська можуть почати наступальні операції з цього району. Особовий склад ЗС РФ, ймовірно, зосередили, щоб ввести Україну в оману щодо того, в якому напрямку вони можуть почати наступ.

6 липня бойові дії тривали на північ і північний схід від Харкова, але лінія фронту не змінилася. У Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗС РФ продовжили наступ у районі Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Стариці та Вовчанська.

За твердженнями російських джерел, українські сили вели контратаки в районі Липців і Глибокого, у межах Вовчанська та поблизу нього, а також у районі Тихого. За словами українських військових, ЗС РФ у районі Вовчанська намагаються перегрупувати підрозділи шляхом переміщення окремих осіб. За словами аналітиків, російські військові занепокоєні тим, що навіть невеликі концентрації російського особового складу можуть бути вразливими перед українським розвідувально-вогневим комплексом.

Недолік просування у Вовчанську

Карта боїв у Харківській області

Провоєнний блогер Володимир Романов, який часто критикує російське командування, повідомив про недостатнє просування російських військ на Вовчанському напрямку. Він заявив, що російські сили далекі від досягнення своєї мети зі створення 15-кілометрової буферної зони й що в російських сил виникають проблеми з координацією на згаданому напрямку.

Він також заявив, що ЗС РФ, які наступали на околицях Вовчанська, вже зазнали 30% втрат від тієї кількості особового складу, яку витратили за час чотиримісячної кампанії із захоплення Авдіївки.

Є різні дані (українські та російські) щодо втрат ЗС РФ на Авдіївському напрямку, тому незрозуміло, з якими саме проводиться порівняння. Водночас він припускає, що спроба захоплення невеликого українського прикордонного містечка Вовчанська коштувала росіянам суттєвих втрат.

Відповідальність за перебіг російської наступальної операції у Вовчанську він поклав безпосередньо на угруповання військ РФ "Північ" і особисто генерал-полковника Олександра Лапіна.

Нагадаємо, що в ISW пояснили, навіщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагне стати посередником у мирних переговорах між Україною і Росією.

Також повідомлялося, що у Воронезькій області почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів після атак безпілотників.