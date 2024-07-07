У ISW розповіли, навіщо Орбан наполягає на мирних переговорах України і Кремля

За словами аналітиків, угорський прем'єр послідовно виступав проти військової допомоги Україні з боку ЄС, тепер же він робить такі спроби як очільник країни, яка головує в Євросоюзі.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан позиціонує себе як можливого посередника у переговорах щодо припинення війни в Україні, попри те, що президент РФ Володимир Путін відмовляється від будь-якого посередництва. Орбан, найімовірніше, намагається змістити фокус уваги на Заході в бік питання про мирні переговори, щоб зупинити підтримку України. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 6 липня.

У статті, опублікованій 5 липня в Newsweek, Орбан звинуватив НАТО в тому, що Альянс віддає перевагу не миру, а конфлікту, і заявив, що НАТО було створено для підтримання миру. Публікація Орбана з'явилася після того, як протягом кількох днів він відвідав Київ і Москву, під час цих візитів він намагався переконати Росію та Україну розпочати переговори. Такі зусилля Орбана, судячи з усього, спрямовані на те, щоб перенести увагу Європи з військової підтримки в бік дискусій про мирні переговори. Орбан послідовно виступав проти військової допомоги Україні з боку Євросоюзу, тепер же він робить такі спроби як керівник країни, яка головує в ЄС.

Болгарський прем'єр-міністр Дімітр Главчев 5 липня заявив, що Болгарія може виступити як посередник у мирних переговорах між Україною і РФ. Він підкреслив, що переговори мають відповідати статуту ООН і міжнародному праву.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан теж закликав Україну розширити та прискорити мирний процес, щоб запобігти "поглибленню поляризації".

У всіх цих закликів різні цілі, зі свого боку, президент РФ Володимир Путін продемонстрував, що не зацікавлений у жодних угодах, крім капітуляції України. 4 і 5 липня Путін відкинув участь Росії в можливих переговорах про припинення вогню і не виявив зацікавленості в припиненні бойових дій.

Замість цього він зажадав капітуляції України шляхом "демілітаризації" і здачі значної території, яка наразі не перебуває під російською окупацією. Раніше він стверджував, що РФ готова до переговорів і заявляв, що саме українські офіційні особи не прагнуть до переговорів, що насправді не так.

За словами аналітиків, Україна нещодавно завершила перший із численних самітів зі своїми партнерами, щоб створити умови для можливих майбутніх перемовин, які приведуть до міцного миру на прийнятних для Києва і союзників умовах.

Продовження мирного процесу України залежить від можливості звільнити важливу в оперативному відношенні територію. Своєю чергою, успішний контрнаступ України неможливий без військової підтримки Заходу в коротко- і середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, що у Зеленського допустили передачу Росії мирних пропозицій через треті країни.

Також повідомлялося, що глава угорського МЗС Петер Сійярто провів переговори з Лавровим, поки Віктор Орбан перебував у Києві.