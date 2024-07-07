В ISW рассказали, зачем Орбан настаивает на мирных переговорах Украины и Кремля

По словам аналитиков, венгерский премьер последовательно выступал против военной помощи Украине со стороны ЕС, теперь же он предпринимает такие попытки в качестве руководителя страны, которая председательствует в Евросоюзе.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позиционирует себя как возможный посредник в переговорах по прекращению войны в Украине, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин отказывается от какого-либо посредничества. Орбан, вероятнее всего, пытается сместить фокус внимания на Западе в сторону вопроса о мирных переговорах, чтобы остановить поддержку Украины. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 6 июля.

В статье, опубликованной 5 июля в Newsweek, Орбан обвинил НАТО в том, что Альянс отдает предпочтение не миру, а конфликту, и заявил, что НАТО было создано для поддержания мира. Публикация Орбана появилась после того, как в течение нескольких дней он посетил Киев и Москву, во время этих визитов он пытался убедить Россию и Украину приступить к переговорам. Такие усилия Орбана, судя по всему, направлены на то, чтобы перенести внимание Европы с военной поддержки в сторону дискуссий о мирных переговорах. Орбан последовательно выступал против военной помощи Украине со стороны Евросоюза, теперь же он предпринимает такие попытки в качестве руководителя страны, которая председательствует в ЕС.

Болгарский премьер-министр Димитр Главчев 5 июля заявил, что Болгария может выступить в качестве посредника в мирных переговорах между Украиной и РФ. Он подчеркнул, что переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан тоже призвал Украину расширить и ускорить мирный процесс, чтобы предотвратить "углубление поляризации".

У всех этих призывов разные цели, в свою очередь, президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, что не заинтересован ни в каких соглашениях, кроме капитуляции Украины. 4 и 5 июля Путин отверг участие России в возможных переговорах о прекращении огня и не проявил заинтересованности в прекращении боевых действий.

Вместо этого он потребовал капитуляции Украины путем "демилитаризации" и сдачи значительной территории, которая в настоящее время не находится под российской оккупацией. Ранее он утверждал, что РФ готова к переговорам и заявлял, что именно украинские официальные лица не стремятся к переговорам, что на самом деле не так.

По словам аналитиков, Украина недавно завершила первый из многочисленных саммитов со своими партнерами, чтобы создать условия для возможных будущих переговоров, которые приведут к прочному миру на приемлемых для Киева и союзников условиях.

Продолжение мирного процесса Украины зависит от возможности освободить важную в оперативном отношении территорию. В свою очередь, успешное контрнаступление Украины невозможно без военной поддержки Запада в кратко- и среднесрочной перспективе.

Напомним, что у Зеленского допустили передачу России мирных предложений через третьи страны.

Также сообщалось, что глава венгерского МИД Петер Сийярто провел переговоры с Лавровым, пока Виктор Орбан находился в Киеве.