Восхитился Орбаном: словацкий премьер Фицо впервые после покушения появился на публике

Словацкий политик восхитился Орбаном, который ведет переговоры и в Украине, и в России. Он выразил сожаление, что не смог присоединиться к "миротворческому" вояжу венгерского коллеги.

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В пятницу вечером, 5 июля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые после покушения в мае появился на публике. Он выступил с речью, поддержав визит венгерского лидера Виктора Орбана в Москву и выразил озабоченность продолжающейся в Украине войной, сообщает Euronews.

Как отмечается, Фицо появился на церемонии, посвященной Дню святых Кирилла и Мефодия, государственному празднику в Словакии. Он выступил с трибуны руин замка Девин в столице Братиславе.

Фицо "выразил восхищение" премьеру Венгрии Виктору Орбану, который поехал и в Киев, и в Москву.

"Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться. Переговоров о мире никогда не бывает много", — заметил политик.

Премьер-министр Словакии также предостерег от перерастания войны в Украине "в более широкий региональный конфликт".

"Если мы не предпримем что-то в ближайшие дни и месяцы, ситуация, которая развивается в Украине, может выйти из-под контроля, и мы можем стать свидетелями неконтролируемой войны", — предупредил он.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан сразу после визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отправился в Москву для разговора с Владимиром Путиным.

Фокус также писал, что визит Виктора Орбана в Москву сразу после поездки в Киев, скорей всего вызовет гнев в Брюсселе.