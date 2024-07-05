После визита в Киев: премьер Венгрии Орбан приехал в Москву

Политик собирается встретиться с Путиным в рамках "миротворческой миссии", рассказал его пресс-секретарь.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отправился в Москву сразу после визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В России Орбан встретится с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши подтвердил планы Орбана на встречу с российским президентом. По словам пресс-секретаря, Орбан прибыл в Москву "в рамках своей миротворческой миссии".

"В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным", — процитировало Хаваши информационное агентство MTI.

Выступая в пятницу в утренней программе радиостанции Kossuth, Орбан заявил, что хотел бы убедить стороны конфликта — Украину и Россию — в необходимости вместе "пройти долгий путь, который может закончиться прекращением огня и мирными переговорами".

Накануне о возможном визите Орбана в Россию сообщал журналист расследовательского медиа VSquare Сабольч Паньи.

Виктор Орбан — второй лидер страны Евросоюза, приехавший в Москву после начала полномасштабной войны в Украине. В апреле 2022 года в Россию приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным Фото: Kremlin.ru

Напомним, Виктор Орбан 2 июля впервые с начала войны в Украине посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня и начале мирных переговоров с Россией. В офисе президента Украины сообщили, что это невозможно "в отрыве" от саммитов мира, которые организует Украина.

Виктор Орбан — один из немногих западных лидеров, который после начала войны встречался с Владимиром Путиным. Он неоднократно выступал за продолжение сотрудничества Евросоюза с Россией и критиковал то, что ЕС выделяет военную помощь Украине.

В Москву Виктор Орбан летел через Беларусь. Как сообщал Фокус, это был "тайный" маршрут и сначала вообще было неясно, куда направляется премьер-министр Венгрии.