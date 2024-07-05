Після візиту до Києва: прем'єр Угорщини Орбан приїхав до Москви

Політик збирається зустрітися з Путіним у межах "миротворчої місії", розповів його прессекретар.

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Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вирушив до Москви одразу після візиту до Києва і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. У Росії Орбан зустрінеться з Володимиром Путіним. Про це повідомляє ТАСС.

Прессекретар Орбана Берталан Хаваші підтвердив його плани на зустріч із російським президентом. За словами прессекретаря, Орбан прибув до Москви "в межах своєї миротворчої місії".

"У межах своєї миротворчої місії прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Москви. Голова уряду зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним", — процитувало Хаваші інформаційне агентство MTI.

Виступаючи в п'ятницю в ранковій програмі радіостанції Kossuth, Орбан заявив, що хотів би переконати сторони конфлікту — Україну і Росію — у необхідності разом "пройти довгий шлях, який може закінчитися припиненням вогню і мирними переговорами".

Напередодні про можливий візит Орбана в Росію повідомляв журналіст розслідувального медіа VSquare Сабольч Паньї.

Віктор Орбан — другий лідер країни Євросоюзу, який приїхав до Москви після початку повномасштабної війни в Україні. У квітні 2022 року в Росію приїжджав канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Віктор Орбан на зустрічі з Володимиром Путіним Фото: Kremlin.ru

Нагадаємо, Віктор Орбан 2 липня вперше з початку війни в Україні відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів Орбан закликав Зеленського подумати про припинення вогню і початок мирних переговорів із Росією. В офісі президента України повідомили, що це неможливо "у відриві" від самітів миру, які організовує Україна.

Віктор Орбан — один із небагатьох західних лідерів, який після початку війни зустрічався з Володимиром Путіним. Він неодноразово виступав за продовження співпраці Євросоюзу з Росією і критикував те, що ЄС виділяє військову допомогу Україні.

До Москви Віктор Орбан летів через Білорусь. Як повідомляв Фокус, це був "таємний" маршрут і спочатку взагалі було неясно, куди прямує прем'єр-міністр Угорщини.