Через Білорусь: Орбан "таємним" маршрутом летить до Москви, — ЗМІ

За словами глави угорського уряду Віктора Орбана, Будапешт не має мандата на проведення "мирних переговорів", але вважає, що може стати "важливим інструментів" на шляху до миру в Україні.

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Літак із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на борту вилетів із Будапешта і увійшов у повітряний простір Білорусі. Це сталося на тлі повідомлень про заплановану зустріч Орбана з Володимиром Путіним у Москві. Про це повідомив журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані в соцмережі X (Twitter).

"Літак Орбана вже летить над Білоруссю в таємничий пункт призначення", — пише журналіст.

Пані також додав, що пресслужба прем'єр-міністра Угорщини повідомила журналістам, що Орбан буде в Азербайджані в п'ятницю і суботу. Офіційного підтвердження візиту Орбана до Москви поки що не надійшло.

Орбан зібрався до Москви

Пані, що висвітлює події в Центрально-Східній Європі, повідомив раніше, посилаючись на власні джерела, що Віктор Орбан має намір відвідати Москву лише за кілька днів після поїздки до Києва.

Орбан заявив, що Угорщина не має мандата на "мирні переговори"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не має мандата на проведення "мирних переговорів" щодо України. Попри це, за даними ЗМІ, після візиту до Києва Орбан прямує до Москви, попри критику з боку європейських колег. В інтерв'ю Radio Kossuth Орбан зазначив: "Мир настане, коли хтось це зробить", але наголосив, що Угорщина не може взяти на себе цю відповідальність через відсутність мандата і необхідної міжнародної політичної ваги.

Орбан вважає, що мирними переговорами керуватимуть великі країни, однак наголосив, що Будапешт "може бути гарним знаряддям миру в руках охочих людей".

"У зручному кріслі в Брюсселі не досягнеш миру. Навіть якщо країна, що головує в ЄС, не має повноважень вести переговори від імені ЄС, ми не можемо сидіти склавши руки і чекати, доки війна чудесним чином закінчиться. Ми будемо важливим інструментом у здійсненні перших кроків до миру. Ось у чому полягає наша миротворча місія", — заявив Орбан.

Візит Орбана до Києва

У Києві прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував "перші кроки" до миру в Україні. Він заявив, що Угорщина має намір зробити свій внесок у завершення війни.

Він сказав, що мирні ініціативи українського президента високо цінуються в Будапешті, однак вони вимагають багато часу. У зв'язку з цим політик запропонував Києву піти іншим шляхом. Він запропонував українському президенту Володимиру Зеленському припинення вогню.