"Який початок": після візиту до Києва Орбан їде до Москви, — журналіст

Разом з ним Росію відвідає і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. —

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже завтра, 5 липня, збирається з візитом до Москви. З ним також поїде і міністр закордонних справ Петер Сійярто. Про це в мережі Х повідомив журналіст VSquare і Direkt36, який висвітлює події у Східній та Центральній Європі, Саболч Пані.

"Очікується, що завтра Віктор Орбан поїде до Москви, лише через кілька днів після того, як він здійснив несподіваний візит до Києва", — проінформував журналіст.

Він зазначив, що про візит Орбана до Путіна йому стало відомо від кількох державних осіб наближених до угорської влади.

"Міністр закордонних справ Петер Сіярто (приятель Лаврова) теж їде. Який початок!", — написав він.

Як пише "Європейська правда", керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини повідомив, що Орбан візьме участь у саміті Організації тюркських держав в Азербайджані 5 і 6 липня.

Візит Орбана до Києва: що відомо

Очільник угорського уряду Віктор Орбан взагалі не відвідував Україну за президентської каденції Володимира Зеленського, а останній раз приїздив у 2015 році.

У Києві прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував "перші кроки" до миру в Україні. Він заявив, що Угорщина має намір зробити свій внесок у завершення війни.

Він сказав, що мирні ініціативи українського президента високо цінуються в Будапешті, проте вони вимагають багато часу. У зв'язку з цим політик запропонував Києву піти іншим шляхом. Він запропонував українському президенту Володимиру Зеленському припинення вогню.

Між тим Україна відмовилася від пропозиції Угорщини припинити вогонь заради переговорів із РФ.