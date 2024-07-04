"Какое начало": после визита в Киев Орбан едет в Москву, — журналист

Вместе с ним Россию посетит и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. —

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже завтра, 5 июля, собирается с визитом в Москву. С ним также поедет и министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом в сети Х сообщил журналист VSquare и Direkt36, который освещает события в Восточной и Центральной Европе, Саболч Пани.

"Ожидается, что завтра Виктор Орбан поедет в Москву, всего через несколько дней после того, как он совершил неожиданный визит в Киев", — проинформировал журналист.

Он отметил, что о визите Орбана к Путину ему стало известно от нескольких государственных лиц приближенных к венгерской власти.

"Министр иностранных дел Петер Сийярто (приятель Лаврова) тоже едет. Какое начало!", — написал он.

Как пишет "Европейская правда", руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии сообщил, что Орбан примет участие в саммите Организации тюркских государств в Азербайджане 5 и 6 июля.

Визит Орбана в Киев: что известно

Глава венгерского правительства Виктор Орбан вообще не посещал Украину при президентской каденции Владимира Зеленского, а последний раз приезжал в 2015 году.

В Киеве премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал "первые шаги" к миру в Украине. Он заявил, что Венгрия намерена внести свой вклад в завершение войны.

Он сказал, что мирные инициативы украинского президента высоко ценятся в Будапеште, однако они требуют много времени. В связи с этим политик предложил Киеву пойти другим путем. Он предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому прекращение огня.

Между тем Украина отказалась от предложения Венгрии прекратить огонь ради переговоров с РФ.