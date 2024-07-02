"Сделать перерыв и потом продолжить": Орбан предложил Зеленскому перемирие с Россией (видео)

По словам венгерского премьера, мирные инициативы украинского президента высоко ценятся в Будапеште, однако они требуют много времени. В связи с этим политик предложил Киеву пойти иным путем.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который впервые за много лет прибыл в Киев, предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому прекращение огня. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции политиков.

По его словам, следующие полгода Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС и Будапешт намерен уделить особое внимание теме мира. Это и есть одной из причин, почему политик прибыл именно в Киев.

"Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. Эти инициативы требуют много времени", — заявил Виктор Орбан.

Венгерский премьер-министр отдельно добавил, что из-за правил международной дипломатии такие мирные инициативы крайне усложнены, поэтому призвал Киев подумать о другом варианте развития событий. При этом политик во время пресс-конференции отметил, что благодарен украинскому президенту за его мнение по этому вопросу.

"И я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немного иначе пойти. Сделать перерыв и потом продолжить, начать переговоры", — подытожил Виктор Орбан.

Позже на своей странице в социальной сети Facebook по поводу переговоров с венгерским премьер-министром высказался и Владимир Зеленский. По его словам, им удалось обсудить вопрос соседских отношений: торговлю, сотрудничество, а также инфраструктные и энергетические вопросы.

"В целом содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для нового двустороннего документа между нашими государствами — документа, который будет регулировать все наши взаимоотношения, который будет основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией и который позволит нашим народам пользоваться всеми благами единства в Европе", — заявил украинский президент.

Напомним, 2 июля сообщалось, что Виктор Орбан анонсировал первые шаги для завершения войны в Украине. По словам венгерского премьер-министра, Будапешт намерен внести свой вклад в то, чтобы противостояние подошло к завершению. Кроме того политик убежден, что американцы и россияне когда-то договорятся и ЕС нужно подготовиться к этому.