Через Беларусь: Орбан "тайным" маршрутом летит в Москву, — СМИ
По словам главы венгерского правительства Виктора Орбана, Будапешт не имеет мандата на проведение "мирных переговоров", но считает, что может стать "важным инструментов" на пути к миру в Украине.
Самолет с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на борту вылетел из Будапешта и вошел в воздушное пространство Беларуси. Это произошло на фоне сообщений о планируемой встрече Орбана с Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщил журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани в соцсети X (Twitter).
"Самолет Орбана уже летит над Беларусью в таинственный пункт назначения", — пишет журналист.
Пани также добавил, что пресс-служба премьер-министра Венгрии сообщила журналистам, что Орбан будет в Азербайджане в пятницу и субботу. Официального подтверждения визита Орбана в Москву пока не поступило.
Орбан собрался в Москву
Пани, освещающий события в Центрально-Восточной Европе, сообщил ранее, ссылаясь на собственные источники, что Виктор Орбан собирается посетить Москву всего через несколько дней после поездки в Киев.
Орбан заявил, что Венгрия не имеет мандата на "мирные переговоры"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не имеет мандата на проведение "мирных переговоров" по Украине. Несмотря на это, по данным СМИ, после визита в Киев Орбан направляется в Москву, несмотря на критику со стороны европейских коллег. В интервью Radio Kossuth Орбан отметил: "Мир наступит, когда кто-то это сделает", но подчеркнул, что Венгрия не может взять на себя эту ответственность из-за отсутствия мандата и необходимого международного политического веса.
Орбан считает, что мирными переговорами будут руководить крупные страны, однако подчеркнул, что Будапешт "может быть хорошим орудием мира в руках желающих людей".
"В удобном кресле в Брюсселе не достигнешь мира. Даже если страна, председательствующая в ЕС, не имеет полномочий вести переговоры от имени ЕС, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы будем важным инструментом в осуществлении первых шагов к миру. Вот в чем заключается наша миротворческая миссия", — заявил Орбан.
Визит Орбана в Киев
В Киеве премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал "первые шаги" к миру в Украине. Он заявил, что Венгрия намерена внести свой вклад в завершение войны.
Он сказал, что мирные инициативы украинского президента высоко ценятся в Будапеште, однако они требуют много времени. В связи с этим политик предложил Киеву пойти другим путем. Он предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому прекращение огня.