Через Беларусь: Орбан "тайным" маршрутом летит в Москву, — СМИ

По словам главы венгерского правительства Виктора Орбана, Будапешт не имеет мандата на проведение "мирных переговоров", но считает, что может стать "важным инструментов" на пути к миру в Украине.

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Самолет с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на борту вылетел из Будапешта и вошел в воздушное пространство Беларуси. Это произошло на фоне сообщений о планируемой встрече Орбана с Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщил журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани в соцсети X (Twitter).

"Самолет Орбана уже летит над Беларусью в таинственный пункт назначения", — пишет журналист.

Пани также добавил, что пресс-служба премьер-министра Венгрии сообщила журналистам, что Орбан будет в Азербайджане в пятницу и субботу. Официального подтверждения визита Орбана в Москву пока не поступило.

Орбан собрался в Москву

Пани, освещающий события в Центрально-Восточной Европе, сообщил ранее, ссылаясь на собственные источники, что Виктор Орбан собирается посетить Москву всего через несколько дней после поездки в Киев.

Орбан заявил, что Венгрия не имеет мандата на "мирные переговоры"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не имеет мандата на проведение "мирных переговоров" по Украине. Несмотря на это, по данным СМИ, после визита в Киев Орбан направляется в Москву, несмотря на критику со стороны европейских коллег. В интервью Radio Kossuth Орбан отметил: "Мир наступит, когда кто-то это сделает", но подчеркнул, что Венгрия не может взять на себя эту ответственность из-за отсутствия мандата и необходимого международного политического веса.

Орбан считает, что мирными переговорами будут руководить крупные страны, однако подчеркнул, что Будапешт "может быть хорошим орудием мира в руках желающих людей".

"В удобном кресле в Брюсселе не достигнешь мира. Даже если страна, председательствующая в ЕС, не имеет полномочий вести переговоры от имени ЕС, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы будем важным инструментом в осуществлении первых шагов к миру. Вот в чем заключается наша миротворческая миссия", — заявил Орбан.

Визит Орбана в Киев

В Киеве премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал "первые шаги" к миру в Украине. Он заявил, что Венгрия намерена внести свой вклад в завершение войны.

Он сказал, что мирные инициативы украинского президента высоко ценятся в Будапеште, однако они требуют много времени. В связи с этим политик предложил Киеву пойти другим путем. Он предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому прекращение огня.