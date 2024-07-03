"Просто и примитивно": у Зеленского объяснили слова Орбана о прекращении огня

По словам Михаила Подоляка, в Кремле продолжают выпрашивать через посредников запрет на удары по России западным вооружением и предложение венгерского министра украинскому президенту тому доказательство.

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Предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии с Россией является простым и примитивным. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Заявление о том, что Украине необходимо немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь, а также прекратить удары по территории РФ дальнобойным вооружением звучит "весьма интересно", написал в саркастической форме представитель ОП.

В то же время, если Киев пойдет на такой шаг, продолжает Михаил Подоляк, то Москва не готова на аналогичный шаг и продолжит терроризировать мирных жителей, о чем неоднократно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что это все значит? Проще простого. Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете… для Украины на оборонительные удары. Чтобы в тишине продолжать подтягивать ресурсы в приграничье, готовить новые масштабные атаки, не терять средства ПВО и технику… Просто и примитивно. Еще проще и примитивнее", — написал советник главы Офиса президента.

В конце Михаил Подоляк задал риторический вопрос о том, как понимать людей, которые помогают Кремлю вынудить пострадавшую от российской агрессии страну к прекращению огню в одностороннем порядке.

"А главное: неужели эти предложения делаются всерьез и неужели они приведут к окончанию войны?" — подытожил Подоляк.

Напомним, 2 июля сообщалось, что Виктор Орбан предложил Владимиру Зеленскому перемирие с Россией, чтобы потом быстрее начать переговоры. По словам венгерского премьера, мирные инициативы украинского президента высоко ценятся в Будапеште, однако они требуют много времени. В связи с этим политик предложил Киеву пойти иным путем.

Позже заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что Украина отказалась от предложения венгерского политика и оно не является уникальным.