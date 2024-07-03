"Просто і примітивно": у Зеленського пояснили слова Орбана про припинення вогню

За словами Михайла Подоляка, у Кремлі продовжують випрошувати через посередників заборону на удари по Росії західним озброєнням і пропозиція угорського міністра українському президенту є доказом цього.

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Пропозиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про перемир'я з Росією є простою і примітивною. Таку думку у своєму Telegram-каналі висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Заява про те, що Україні необхідно негайно і в односторонньому порядку припинити вогонь, а також припинити удари по території РФ далекобійним озброєнням звучить "вкрай цікаво", написав у саркастичній формі представник ОП.

Водночас, якщо Київ піде на такий крок, продовжує Михайло Подоляк, то Москва не готова на аналогічний крок і продовжить тероризувати мирних жителів, про що неодноразово говорив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Що це все означає? Простіше простого. Росія буквально випрошує через дивних посередників повернення неформального рішення про заборону… для України на оборонні удари. Щоб у тиші продовжувати підтягувати ресурси у прикордоння, готувати нові масштабні атаки, не втрачати засоби ППО й техніку… Просто і примітивно. Ще простіше і примітивніше", — написав радник глави Офісу президента.

Наприкінці Михайло Подоляк поставив риторичне запитання про те, як розуміти людей, які допомагають Кремлю змусити постраждалу від російської агресії країну до припинення вогню в односторонньому порядку.

"А головне: невже ці пропозиції робляться всерйоз і невже вони приведуть до закінчення війни?" — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що Віктор Орбан запропонував Володимиру Зеленському перемир'я з Росією, щоб потім швидше почати переговори. За словами угорського прем'єра, мирні ініціативи українського президента високо цінуються в Будапешті, однак вони вимагають багато часу. У зв'язку з цим політик запропонував Києву піти іншим шляхом.

Пізніше заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що Україна відмовилася від пропозиції угорського політика і вона не є унікальною.