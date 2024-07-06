Захопився Орбаном: словацький прем'єр Фіцо вперше після замаху з'явився на публіці

Словацький політик висловив захоплення Орбаном, який веде переговори і в Україні, і в Росії. Він висловив жаль, що не зміг приєднатися до "миротворчого" вояжу угорського колеги.

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У п'ятницю ввечері, 5 липня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вперше після замаху в травні з'явився на публіці. Він виступив із промовою, підтримавши візит угорського лідера Віктора Орбана до Москви, і висловив занепокоєння війною, що триває в Україні, повідомляє Euronews.

Як зазначається, Фіцо з'явився на церемонії, присвяченій Дню святих Кирила і Мефодія, державному святу в Словаччині. Він виступив із трибуни руїн замку Девін у столиці Братиславі.

Фіцо "висловив захоплення" прем'єру Угорщини Віктору Орбану, який поїхав і в Київ, і до Москви.

"Якби мій стан здоров'я дозволяв, я був би радий до нього приєднатися. Переговорів про мир ніколи не буває багато", — зауважив політик.

Прем'єр-міністр Словаччини також застеріг від переростання війни в Україні "в ширший регіональний конфлікт".

"Якщо ми не зробимо щось у найближчі дні та місяці, ситуація, яка розвивається в Україні, може вийти з-під контролю, і ми можемо стати свідками неконтрольованої війни", — попередив він.

Нагадаємо, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан одразу після візиту до Києва і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вирушив до Москви для розмови з Володимиром Путіним.

Фокус також писав, що візит Віктора Орбана до Москви одразу після поїздки до Києва, найімовірніше, викличе гнів у Брюсселі.