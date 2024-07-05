Зустріч Орбана з Путіним у Москві може викликати гнів ЄС, — The Guardian

Прем'єр-міністр Угорщини "намагається стати посередником між Росією та Україною" після того, як країна прийняла на себе головування в ЄС, пишуть журналісти.

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Візит Віктора Орбана до Москви одразу після поїздки до Києва і зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, скоріше за все викличе гнів у Брюсселі. Два джерела в Будапешті розповіли про поїздку Орбана, заявивши, що вона була запланована як частина візиту в Україну після того, як цього тижня Угорщина прийняла на себе головування в ЄС. Про це пише The Guardian.

Високопоставлене джерело в ЄС підтвердило, що їм повідомили про запланований візит. Цікаво, але одразу після Москви Віктор Орбан має відвідати тюркський саміт в Азербайджані.

Голова Європейської ради Шарль Мішель, вочевидь, посилаючись на запланований, але тоді ще непідтверджений візит прем'єр-міністра Угорщини до Москви, написав у четвер увечері на X: "Ротаційне головування ЄС не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС. Європейська рада ясно заявляє: Росія — агресор, Україна — жертва. Жодні обговорення щодо України не можуть відбуватися без України".

Пост глави Європейської ради Шарля Мішеля Фото: Скриншот

Орбан, якого багато хто вважає найбільш проросійським лідером ЄС, намагався представити себе як політика, який виступає за мир, але часто повторював російські тези про війну. Він також неодноразово призупиняв підтримку ЄС Україні, що викликало розчарування багатьох інших європейських лідерів.

"Команда Орбана планувала поїздку до Москви до його зустрічі із Зеленським. Він намагається виступити посередником між Росією та Україною. І після його розмови з українським президентом ця зустріч має сенс", — сказало джерело, близьке до угорського уряду.

Візит Віктора Орбана до Києва Фото: Офіс президента

Поїздка до Москви, ймовірно, викличе ще більше занепокоєння в Брюсселі та інших державах-членах, де багато хто і так жахається, що лідер, який, на їхню думку, останніми роками зробив усе, щоб підірвати європейську єдність і верховенство закону, тепер є головним представником блоку на найближчі шість місяців.

Угорський лідер підтримує зв'язки з правими групами в усьому світі та давно припускає, що Угорщина могла б зіграти свою роль у встановленні миру в Україні, проте його слова здебільшого ігнорують.

Однак із виборами у Франції цього тижня і можливим поверненням Дональда Трампа на посаду президента США Орбан може відчути, що геополітичні вітри дмуть по-іншому.

Віктор Орбан і Дональд Трамп Фото: РИА Новости

"У нас були амбіції на роль посередника від самого початку", — сказало джерело в Будапешті.

Від початку війни в Україні західні лідери здебільшого уникали Путіна, за винятком Орбана, який у жовтні минулого року вирушив до Шанхая, щоб зустрітися з російським президентом. Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, нагороджений російським урядом медаллю, часто бував у Росії.

В Угорщині політичний експерт Андраш Немет у своїй колонці для видання HVG зазначає, що ЄС не уповноважив прем'єр-міністра Угорщини обговорювати що-небудь із Путіним від імені організації. І Орбан знає, що офіційний Кремль не хоче вести переговори про мир, а тільки про повну капітуляцію.

Зустріч Віктора Орбана і Володимира Путіна Фото: Kremlin.ru

Немет зазначає, що всі без винятку політики ЄС розкритикували Орбана і наголосили, що він не має повноважень вести переговори від імені Брюсселя. А прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, назвав поїздку до Москви тривожною і наголосив, що Орбан ігнорує обов'язки, покладені на нього як на президента ЄС, і підриває інтереси союзу.

Нагадаємо, прессекретар Орбана Берталан Хаваші підтвердив плани прем'єр-міністра Угорщини на зустріч із російським президентом. За словами прессекретаря, Орбан прибув до Москви "в межах своєї миротворчої місії". Летів Орбан до Москви через Білорусь і його літак приземлився в аеропорту "Внуково".