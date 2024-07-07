"30% потерь Авдеевки": российские войска говорят о недостаточном продвижении в Волчанске, — ISW
По словам аналитиков, российские провоенные блогеры сообщили о контратаках ВСУ в районе Липцев и Глубокого. В рядах ВС РФ обеспокоены тем, что даже небольшие концентрации личного состава могут стать целью разведывательно-огневых комплексов Украины.
Российские силы 6 июля продолжили диверсионно-разведывательную деятельность вдоль международной границы РФ в северо-восточной части Украины. Один из российских источников заявил, что российские ДРГ вошли в Александровку и Поповку Сумской области на границе с Белгородской областью. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 6 июля.
Сообщается, что украинские силы больше не присутствуют в упомянутых населенных пунктах. Вместе с тем российский источник сообщил, что российские войска все же не начали наступательные операции в этом районе.
В ВС РФ пытаются запутать ВСУ: где будут новые атаки
Сообщается, что войска РФ недавно захватили позиции в населенном пункте Сотницкий Казачок. Но в ISW не нашли подтверждений тому, что ВС РФ прочно удерживают позиции в упомянутом селе. Диверсионная деятельность, вероятно, направлена на то, чтобы отвлечь ВСУ от других направлений, вместе с тем такие попытки могут свидетельствовать о будущем наступлении. Российские войска могут начать наступательные операции из этого района. Личный состав ВС РФ, вероятно, сосредоточили, чтобы ввести Украину в заблуждение относительно того, в каком направлении они могут начать наступление.
6 июля боевые действия продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но линия фронта не изменилась. В Генштабе ВСУ сообщили, что ВС РФ продолжили наступление в районе Липцов и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Старицы и Волчанска.
По утверждениям российских источников, украинские силы вели контратаки в районе Липцев и Глубокого, в пределах Волчанска и вблизи него, а также в районе Тихого. По словам украинских военных, ВС РФ в районе Волчанска пытаются перегруппировать подразделения путем перемещения отдельных лиц. По словам аналитиков, российские военные обеспокоены тем, что даже небольшие концентрации российского личного состава могут быть уязвимы перед украинским разведывательно-огневым комплексом.
Недостаток продвижения в Волчанске
Провоенный блогер Владимир Романов, который часто критикует российское командование, сообщил о недостаточном продвижении российских войск на Волчанском направлении. Он заявил, что российские силы далеки от достижения своей цели по созданию 15-километровой буферной зоны и что у российских сил возникают проблемы с координацией на упомянутом направлении.
Он также заявил, что ВС РФ, наступавшие в окрестностях Волчанска, уже понесли 30% потерь от того количества личного состава, который потратили за время четырехмесячной кампании по захвату Авдеевки.
Есть разные данные (украинские и российские) относительно потерь ВС РФ на Авдеевском направлении, поэтому неясно, с какими именно проводится сравнение. Вместе с тем он предполагает, что попытка захвата небольшого украинского приграничного городка Волчанска стоила россиянам существенных потерь.
Ответственность за ход российской наступательной операции в Волчанске он возложил непосредственно на группировку войск РФ "Север" и лично генерал-полковника Александра Лапина.
Напомним, что в ISW объяснили, зачем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.
Также сообщалось, что в Воронежской области началась детонация взрывоопасных объектов после атак беспилотников.