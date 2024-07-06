"Не надо мыслить узко": военный рассказал, почему для ВС РФ важно наступление на Волчанск

Оккупантам не надо глубокое продвижение на севере Харьковской области, чтобы заставить Силы обороны перебрасывать ограниченные ресурсы на это направление, а не на восток. Особенно горячо сейчас на Торецком и Покровском направлениях.

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Российское наступление в оперативном плане не достигло успехов, но стратегически они выполняют важную роль — отвлекают ограниченные украинские ресурсы. Об этом написал лейтенант ВСУ "Алекс" в своем телеграм-канале "Офицер".

В оперативном плане ВС РФ не имеют особых успехов, но в стратегическом аспекте российское наступление выполняет одну цель. Ограниченная группировка войск "высасывает" украинские ограниченные ресурсы, которые можно было бы отправить на усиление горячих точек на востоке Украины.

"Им сейчас отнюдь не нужны большие продвижения в глубину, потому что достаточно лишь навязать городские бои в Волчанске плюс новый фронт длиной 10-20 км", — объясняет "Алекс".

Он добавляет, что в то же время в Часовом Яру и Курахово украинские военные держат ситуацию. Но все значительно сложнее на Покровском направлении и в районе Торецка. Резервы, которые Украине приходится привлекать на Харьковщине, могли бы улучшить ситуацию на указанных направлениях. Поэтому военный призвал не смотреть на ситуацию на фронте слишком узко, потому что где-то оперативный провал может добавить к стратегическим успехам. Сейчас это получается делать российским войскам.

Карта боев на севере Харьковской области Фото: скриншот

Отметим, что в вечерней сводке Генштаба указано, что Силы обороны отбили 7 атак оккупантов в районе Волчанска, Липцев, Старицы, Избицкого и Волчанских хуторов. В то же время на Покровском направлении было 25 боестолкновений, а на Торецком — еще 7. Продолжаются бои в районе Нью-Йорка, Северного и Железного.

Напомним, 6 июля аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в трех точках на Покровском и Торецком направлениях.

1 июля в ISW писали об окружении ВС РФ на Агрегатном заводе в Волчанске.