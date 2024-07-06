"Не треба мислити вузько": військовий розповів, чому для ЗС РФ важливий наступ на Вовчанськ

Окупантам не треба глибоке просування на півночі Харківської області, щоб змусити Сили оборони перекидати обмежені ресурси на цей напрямок, а не на схід. Особливо гаряче зараз на Торецькому та Покровському напрямках.

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Російський наступ в оперативному плані не досяг успіхів, але стратегічно вони виконують важливу роль — відволікають обмежені українські ресурси. Про це написав лейтенант ЗСУ "Алекс" у своєму телеграм-каналі "Офіцер".

В оперативному плані ЗС РФ не мають особливих успіхів, але у стратегічному аспекті російський наступ виконує одну ціль. Обмежене угруповання військ "висмоктує" українські обмежені ресурси, які можна було б відправити на підсилення гарячих точок на сході України.

"Їм зараз аж ніяк не потрібні великі просування в глибину, бо достатньо лише навʼязати міські бої у Вовчанську плюс новий фронт довжиною 10-20 км", — пояснює "Алекс".

Він додає, що в той самий час у Часовому Яру та Кураховому українські військові тримають ситуацію. Але все значно складніше на Покровському напрямку та в районі Торецьку. Резерви, які Україні доводиться залучати на Харківщині, могли б покращити ситуацію на зазначених напрямках. Відтак військовий закликав не дивитися на ситуацію на фронті занадто вузько, бо десь оперативний провал може додати до стратегічних успіхів. Наразі це виходить робити російським військам.

Мапа боїв на півночі Харківської області Фото: скріншот

Зазначимо, що у вечірньому зведені Генштабу вказано, що Сили оборони відбили 7 атак окупантів в районі Вовчанська, Липців, Стариці, Ізбицького та Вовчанських хуторів. Водночас на Покровському напрямку було 25 боєзіткнень, а на Торецькому — ще 7. Тривають бої в районі Нью-Йорка, Північного і Залізного.

Нагадаємо, 6 липня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ у трьох точках на Покровському та Торецькому напрямках.

1 липня в ISW писали про оточення ЗС РФ на Агрегатному заводі у Вовчанську.