Ривок на 2 км: ЗС РФ просунулись у трьох точках під Покровськом і Торецьком (карта)

Експерти DeepState повідомили про нові здобутки ЗС РФ на сході. Ворогу залишилось пройти близько 23 км до Покровська та 1 км до Торецька, показала карта бойових дій.

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Підрозділи ЗС РФ розширили плацдарм навколо раніше окупованого Очеретиного і тиснуть на населені пункти у Торецькій агломерації. Протягом минулої доби ворог зумів зайняти нові позиції у трьох точках на даному відтинку фронту. Орієнтовне просування — від 600 м до 2,3 км. Про успіхи росіян у Telegram-каналі розповіли аналітики DeepState.

Аналітики опублікували оновлення лінії фронту о 23:41 5 липня. У дописі вказано, що ЗС РФ просунулись біля Торецька — у напрямку Нью-Йорка і Дружби, та біля Покровська — у напрямку Новоселівки Першої. Свіжі зміни лінії бойового зіткнення позначені на карті DeepState.

Просування біля Новоселівки Першої відбувається з боку населеного пункту Євгенівка, свідчить карта. Росіяни утворили вузький довгий клин, який тягнеться з півночі на південь. Орієнтовні успіхи ворога — "плюс" 2,3 км.

Бої на сході - ситуація біля Євгенівки 5 липня Фото: DeepState

Просування біля Нью-Йорка відбувається з боку Юріївки, розташованої на півдні. Карта свідчить, що росіяни дістались до околиць Нью-Йорка. При цьому поки що вони ідуть не вперед, а розширюють смугу, яка тягнеться на північ. Орієнтовні успіхи підрозділів ЗС РФ — приріст в ширину на 1 км. Тим часом біля Дружби ворог окупував нові 600 метрів в полях.

Бої на сході - ситуація у Нью-Йорку 5 липня Фото: DeepState Бої на сході - ситуація під Торецьком 5 липня Фото: DeepState

Зазначимо, згідно зі звітами командування ЗСУ, станом на вечір 5 липня нарахували 38 атак ЗС РФ. Основні точки, на які тиснуть росіяни — Новоолександрівка та Новоселівка Перша. Крім того, під ударом ще шість населених пунктів: Прогрес, Євгенівка, Калинове, Яснобродівка, Воздвиженка та Нетайлове. Лиманський напрямок — другий за активністю ворога: було 12 штурмів. На решті ділянок кількість штурмів — на порядок менша: від 5 до 7 разів.

Експерти DeepState два дні тому, 3 липня, повідомили, що Сили оборони втратили мікрорайон "Канал" у Часовому Ярі. Представник Генштабу пояснив, що прийняли рішення відступити на більш вигідні позиції.

Нагадуємо, 5 липня експерт з радіотехніки розповів, що під Очеретиним росіяни почали застосовувати нетрадиційні дрони, які шкодять логістиці ЗСУ. З іншого боку, бійці 95 бригади запевняють, що підрозділи ЗС РФ обережно кидають у бій бронетехніку, оскільки побоюються українських безпілотників.