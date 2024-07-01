ВСУ окружили оккупантов в Волчанске: какая ситуация сложилась в городе (карта)

Окружение Агрегатного завода украинскими бойцами может иметь тактическое значение. Однако количество заблокированных оккупантов неизвестно, отметили аналитики ISW.

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Вооруженные силы Украины окружили российских оккупантов возле Волчанского Агрегатного завода в Харьковской области. В частности, Силы обороны контролируют все подступы к зданию. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 30 июня.

"Российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска, и украинские войска, как сообщается, окружили российские войска неизвестной численности у Волчанского Агрегатного завода", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 30 июня, ВС РФ продвинулись по улице Соборной в центре Волчанска. Украинский журналист и военнослужащий Евгений Назаренко отметил, что Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре города и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По его словам, украинские военные непосредственно не штурмуют агрегатный завод, ведь это может привести к потерям.

"ISW не заметил подтверждения того, что украинские силы окружают российские силы на Агрегатном заводе, но контроль ISW по оценке местности в этом районе указывает на то, что украинским силам, вероятно, нужно будет продвинуться лишь примерно на 200 метров, чтобы полностью окружить завод", — отметили аналитики.

Однако ситуация в Волчанске динамичная, также аналитики отметили, что непонятно, смогут ли украинские бойцы постоянно препятствовать россиянам покинуть или достичь позиций на заводе.

Аналитики отметили, что окружение завода Силами обороны может иметь ограниченное тактическое значение, также непонятно, какое количество оккупантов есть на Агрегатном заводе.

Ситуация на Харьковщине

Напомним, 27 июня спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что оккупанты имеют три варианта, как выбраться из заблокированного Агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине. По его словам, в городе продолжались бои, ситуация изменчива.

28 июня военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке рассказал, что ВСУ вернули под свой контроль один из кварталов, расположенном западнее Агрегатного завода в Волчанске. Зато продолжаются бои за южную часть северных кварталов города.