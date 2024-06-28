ВС РФ потеряли один квартал в Волчанске: какие улицы вернулись под контроль ВСУ, — Bild (карта)

Край улицы, по которой российские солдаты могли попытаться выйти из окружения в Волчанске, вернулась под контроль ВСУ, свидетельствует анализ военного обозревателя Юлиана Рёпке. Украинцы отодвинули врага на 140 м.

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Украинские военные могли вернуть контроль над кварталом, расположенным западнее Волчанского агрегатного завода. Об этом свидетельствуют геолокация кадров, снятых бойцами ВСУ на улицах города, который пытаются оккупировать ВС РФ. О ситуации в Волчанске военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке рассказал в заметке X (Twitter).

Около 12 час. 28 июня Репке опубликовал скриншот видео, снятого в Волчанске. На видео видно бойца с синей повязкой на рукаве, которые стоит в подъезде какого-то здания. Обозреватель написал, что кадры свидетельствуют о том, что ВСУ вернули контроль над одним кварталом населенного пункта.

"Украинские военные продолжают бои за южную часть северных кварталов Волчанска. Ранее эта территория считалась под контролем России", — написал он.

Ориентировочно врага отодвинули на расстояние около 140 метров, показывает карта.

Наступление РФ — какой квартал Волчанска освободили от ВС РФ, 28 июня Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

На онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть, что речь идет о местности рядом с Волчанским агрегатным заводом. Часть квартала, в котором расположен Волчанский городской совет, обозначена цветом, который означает подконтрольность ВС РФ. Рёпке пишет, что из этой местности россиян потеснили: речь идет об изменениях в квартале, окруженном улицами Шевченко, Ленина, Гагарина и Октябрьская. Рядом проходит Пушкинская, по которой 400 вражеских солдат могли бы попытаться пройти 160 м и выйти из окружения на агрегатном заводе.

Наступление РФ — линия боев в Волчанске по состоянию на 28 июня Фото: DeepState Наступление РФ — местность возле Волчанского агрегатного завода Фото: Google Maps

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 июня указывается, что россияне дважды запустили по Волчанску управляемые авиабомбы. Кроме того, они штурмовали позиции Сил обороны пять раз, и четыре штурма уже отбиты.

Отметим, 21 июня украинские аэроразведчики показали, что происходит в городе на севере Харьковщины. На видео с места событий можно увидеть кварталы домов, которые еще дымятся после авиаударов россиян. Между тем на агрегатном заводе около недели заблокированы российские подразделения: они не могут выйти, потому что находятся под плотным огнем Сил обороны. Представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев объяснил, что у заблокированных есть три варианта: они могут сдаться в плен и предстать перед украинским судом, или перед международным судом, или погибнуть.

Напоминаем, 28 июня издание Forbes рассказало, что ВСУ в Волчанске разбили элитное подразделение ВС РФ — 83 воздушно-десантную бригаду. Интересно, что ранее она воевала в Часовом Яру, а потом ее перебросили в наступление под Харьков.