Дроны СБУ атаковали склад в Воронежской области: источники Фокуса рассказали, что там хранилось

Украинские беспилотники устроили "мощную детонацию" посреди ночи в РФ. Столб дыма, который возник после удара, можно было разглядеть за десятки километров.

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Ночью на 7 июля Воронежскую область РФ атаковали дроны, местные власти сообщали о пожаре на складе. То, чего российские оккупанты не упомянули — на складе хранилось оружие. Деталями в комментарии Фокусу поделились информированные источники.

Ночью на 7 июля дроны Службы безопасности Украины устроили мощную "бавовну" на полевом складе боеприпасов в районе села Сергеевка в Воронежской области. На площади в 9 тысяч квадратных метров Россия разместила ракеты классов "земля-земля" и "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, а также ящики с патронами для огнестрельного оружия.

"Именно с этого склада оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине", — подчеркнули источники.

Местные услышали посреди ночи взрыв, после чего началась "мощная детонация". По данным источников, столб дыма был виден за десятки километров.

Источники прогнозируют, что в ближайшее время внезапные детонации на объектах вражеского ВПК продолжатся.

Напомним, партизаны взорвали газопровод в Крыму. Оккупационные власти скрыли этот факт, объяснив уничтожение газопровода "разгерметизацией подвесного моста газовой трубы".

6 июля в ISW передали, что ВС РФ раскритиковали за недостаточное продвижение под Волчанском. По данным российских источников, оккупанты в наступлении на окраинах города потеряли уже 30% личного состава от показателей четырехмесячной кампании по захвату Авдеевки.