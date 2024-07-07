Потери ВС РФ перевалили новый рубикон: сколько россиян уже не вернутся на фронт (графики)

По данным СМИ, количество раненых превышает количество погибших в 3-4 раза. С начала полномасштабной войны Россия потеряла примерно 2% от всех мужчин в возрасте 20-50 лет.

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Россия не публикует официально данных о своих потерях в Украине, однако данные различных источников показывают, что количество погибших оккупантов преодолело новую веху. Деталями 5 июля поделились в The Economist.

В независимых росСМИ проинформировали, что по состоянию на 21 июня количество погибших российских военных превысило 106-140 тысяч. Для подсчета журналисты использовали в основном некрологи и записи о наследстве

В то же время официальные лица во Франции заявляли, что до мая на передовой погибло 150 000 россиян. По подсчетам BBC Russia, к июню безвозвратные потери пополнили по меньшей мере 113 тысяч бойцов.

Освещение потерь ВС РФ в СМИ Фото: The Economist

Данные росСМИ показывают, что потери ВС РФ выросли во время летнего контрнаступления в 2023 году и после боев за Авдеевку и Часов Яр в Донецкой области. Количество погибших не включает завербованных жителей оккупированных территорий и военных, которые уже не смогут служить после тяжелых ранений.

Потери ВС РФ в соответствии с событиями на фронте Фото: The Economist

В издании, ссылаясь на утечку документов Минобороны США, подсчитали, что на каждого погибшего оккупанта может приходиться примерно трое-четверо раненых. То есть к середине июня на фронте в Украине, вероятно, получили ранения 462-728 тысяч россиян.

Больше всего погибших было среди лиц в возрасте 35-39 лет, до июня, как сообщалось, были убиты 27 тысяч из них. Однако именно среди мужчин наибольший показатель потерь у другой категории — в возрасте 45-49 лет. В целом Россия потеряла убитыми или тяжело ранеными уже примерно 2% от мужской части населения в возрасте 20-50 лет с начала полномасштабной войны.

Потери ВС РФ по возрасту Фото: The Economist

Потери РФ в Украине уже превысили потери во всех других ее войнах после Второй мировой войны вместе взятых. По наименее смелым предположениям, с 24 февраля 2022 года до 21 июня 2024 года погибло 106 тысяч россиян. По другим оценкам, количество потерь уже перепрыгнуло 140 тысяч человек.

В Чеченских войнах за 12 лет боев Россия потеряла погибшими 18,5 тысяч военных. В Афганистане количество убитых достигало лишь 15 тысяч. В Украине до полномасштабного вторжения погибло 6,5 тысяч россиян.

Потери ВС РФ в различных войнах Фото: The Economist

Президент Украины Владимир Зеленский подтверждал гибель примерно 30 тысяч защитников, однако в СМИ предположили, что настоящее количество "гораздо больше". Кроме того, погибли и десятки тысяч мирных жителей — только в одном Мариуполе, вероятно, потеряли жизнь по меньшей мере 22 тысячи украинцев. Отмечается, что в июле состоялись одни из самых ожесточенных боевых действий за время полномасштабной войны.

Напомним, в Силах обороны Юга сообщили, что защитники уничтожили российскую РЛС "Каста-2Е2". Эта помощница ПВО способна обнаруживать цели на расстоянии до 150 километров.

Ночью на 7 июля дроны СБУ атаковали склад в Воронежской области РФ. Источники рассказали Фокусу, какие потери в результате удара понес враг.