НАТО бракує 35-50 бригад, щоб захиститися від РФ, – Reuters

Після початку повномасштабної війни РФ проти України в Альянсі переглянули свій підхід для оборони. Тепер країнам-членам серйозно бракує сил. Німеччині треба збільшити сили ППО вчетверо.

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Країнам НАТО не вистачає 35-50 бригад, щоб повністю реалізувати план із захисту від нападу з боку РФ. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Джерела видання відмовилися надати будь-які деталі щодо недокомплектації Альянсу з огляду на гриф секретності. Проте одна бригада складається з 3-7 тисяч бійців, відтак це від 105 000 до 245 000 військових. Набрати стільки людей в армію було б серйозним викликом, пишуть журналісти.

Ще одним величезним викликом є посилення протиповітряної оборони. Співрозмовник повідомив, що одній тільки Німеччині треба збільшити сили ППО вчетверо. Зазначається, що на тогорічному саміті НАТО у Вільнюсі країни погодили перші великі оборонні плани за більш ніж 30 років. Відтоді офіційні особи працюють над перетворенням документів у конкретні військові потреби. На саміті у Вашингтоні інформація буде оновлена.

Бійці армії США Фото: DVIDS

"Протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійне озброєння, матеріально-технічне забезпечення, а також великі наземні маневрені формування є одними з наших пріоритетів", – назвав офіційний представник НАТО потреби для захисту Альянсу.

Також незрозуміло, як НАТО може набрати додаткові 35-50 бригад. Мова буде йти про переведення з інших частин, або про набір додаткових бійців, або про поєднання обидвох підходів. Війна в Україні продемонструвала критичну потребу ППО для захисту критичної та цивільної інфраструктури. Для Німеччини питання особливо актуальне через головний логістичний центр та плацдарм у випадку будь-якого серйозного конфлікту з РФ.

В епоху холодної війни Німеччина мала 36 батарей Patriot. Сьогодні їх залишилося 9, з яких 3 передали Україні. Схожа ситуація і з іншими країнами Альянсу. Переважна більшість країн розпродавали зброю після розвалу СРСР. Війна в Україні все змінила і тепер держави купують засоби ППО та ПРО.

Нагадаємо, Польща обговорить з НАТО можливість відбивати ракети РФ над Україною.

Фокус розбирався, що гальмує вступ України до НАТО — слабкість еліт США чи страх перед РФ.