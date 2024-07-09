НАТО не хватает 35-50 бригад, чтобы защититься от РФ, — Reuters

После начала полномасштабной войны РФ против Украины в Альянсе пересмотрели свой подход для обороны. Теперь странам-членам серьезно не хватает сил. Германии надо увеличить силы ПВО в четыре раза.

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Странам НАТО не хватает 35-50 бригад, чтобы полностью реализовать план по защите от нападения со стороны РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источники издания отказались предоставить какие-либо детали относительно недокомплектации Альянса, учитывая гриф секретности. Однако одна бригада состоит из 3-7 тысяч бойцов, поэтому это от 105 000 до 245 000 военных. Набрать столько людей в армию было бы серьезным вызовом, пишут журналисты.

Еще одним огромным вызовом является усиление противовоздушной обороны. Собеседник сообщил, что одной только Германии надо увеличить силы ПВО вчетверо. Отмечается, что на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе страны согласовали первые крупные оборонные планы за более чем 30 лет. С тех пор официальные лица работают над превращением документов в конкретные военные потребности. На саммите в Вашингтоне информация будет обновлена.

Бойцы армии США Фото: DVIDS

"Противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное вооружение, материально-техническое обеспечение, а также крупные наземные маневренные формирования являются одними из наших приоритетов", — назвал официальный представитель НАТО потребности для защиты Альянса.

Также непонятно, как НАТО может набрать дополнительные 35-50 бригад. Речь будет идти о переводе из других частей, или о наборе дополнительных бойцов, или о сочетании обоих подходов. Война в Украине продемонстрировала критическую потребность ПВО для защиты критической и гражданской инфраструктуры. Для Германии вопрос особенно актуален из-за главного логистического центра и плацдарма в случае любого серьезного конфликта с РФ.

В эпоху холодной войны Германия имела 36 батарей Patriot. Сегодня их осталось 9, из которых 3 передали Украине. Похожая ситуация и с другими странами Альянса. Подавляющее большинство стран распродавали оружие после развала СССР. Война в Украине все изменила и теперь государства покупают средства ПВО и ПРО.

Напомним, Польша обсудит с НАТО возможность отражать ракеты РФ над Украиной.

Фокус разбирался, что тормозит вступление Украины в НАТО — слабость элит США или страх перед РФ.