Поліція затримуватиме і доставлятиме до ТЦК тих, хто не оновив дані до 16 липня, — Міноборони

Як повідомило відомство, затримуватимуть також і тих громадян, які оновили дані, але проігнорували повістку на проходження ВЛК або відмовились від отримання такої повістки.

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Військовозобов'язаних громадян України, які не оновили облікові дані до 16 липня, будуть затримувати працівники поліції та доставляти до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Про це "РБК-Україна" повідомили у Міністерстві оборони України.

"Поліцейські зможуть затримувати та доставляти військовозобов’язаних, які не оновили свої персональні дані у період з 18.05.2024 по 16.07.2024, безпосередньо до ТЦК СП із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також щодо забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов’язку.", — йдеться у відповіді Міноборони на запит журналістів.

Водночас затримувати можуть і тих військовозобов'язаних громадян, які оновили свої дані, але порушили інші норми ухваленого закону щодо мобілізації.

Зокрема, йдеться про ігнорування повісток від ТЦК на проходження військово-лікарської комісії або відмови від отримання такої повістки.

Штрафувати порушників будуть безпосередньо співробітники ТЦК і СП.

"Від імені ТЦК розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони роблять це цілодобово", — наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, 16 липня заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що українців в інших країнах штрафуватимуть, якщо вони не оновлять дані в ТЦК.

15 липня речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що після 16 липня на вулицях міст України може зрости кількість військових патрулів.