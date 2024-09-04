Великобритания предоставит Украине тысячи снарядов: когда поступят на фронт

Британия заключила контракт стоимостью 300 млн фунтов на закупку для Украины 120 тыс. 152-мм боеприпасов. Снаряды для пушек "советского образца" поставят в течение 18 месяцев.

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До конца года, в ускоренном темпе, западные партнеры поставят Вооруженным силам Украины тысячи снарядов. Это министру обороны Украины Рустему Умерову подтвердил министр обороны Великобритании Джон Гили, информирует оборонное ведомство Соединенного Королевства.

В июле, как напомнили в минобороны, во время саммита НАТО премьер Кир Стармер объявил о контракте на 300 млн фунтов стерлингов для поставки Украине артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Он также подтвердил намерение ежегодно выделять 3 млрд фунтов помощи Украине, сколько потребуется.

Министр обороны подтвердил, что соглашение о 300 млн фунтов на сегодня уже подписали. Ожидается, что до конца года Киеву поставят тысячи снарядов, что значительно увеличит запасы и согласуется с ускорением правительством поставок пакетов военной поддержки.

Дания, Литва, Нидерланды и Норвегия подтвердили намерения инвестировать дополнительные средства в Фонд, чтобы приобрести большее количество беспилотников для передовой, а также критически важных средств противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить население Украины и критическую инфраструктуру от непрерывных обстрелов со стороны России.

Министр обороны Джон Гили отметил, что учитывая операцию в Курске, которая подчеркивает важность продолжения поддержки, Британия ускоряет поставки помощи, в частности отгрузку крайне необходимого пакета боеприпасов.

"Поскольку ранее артиллерия оказалась критически важным элементом успеха Украины на поле боя, эти инвестиции помогут и дальше разбивать российские силы и не дать им осуществить значительные прорывы", — отметили в Минобороны.

Соглашение на поставку артиллерийских боеприпасов, заключенное Агентством закупок и обслуживания военной техники и вооружения британского Министерства обороны, предусматривает поставку 120 тыс. снарядов в течение следующих 18 месяцев и обеспечит стимулирование промышленного потенциала Европы и сохранение надежных цепочек поставок, через которые и в дальнейшем будут поставлять крайне важные боеприпасы для Украины.

В предыдущие пакеты поддержки входили тяжелые и разведывательные дроны, морские дроны, средства расчистки минных полей, запасные части к боевым машинам и системы противовоздушной обороны.

Международный фонд для Украины, который призван более эффективно объединять ресурсы разных стран для закупок оборудования и оружия, в 2022 году основали Дания и Великобритания. Среди других стран-участниц Фонда — Австралия, Исландия, Новая Зеландия и Швеция. На сегодня Соединенное Королевство инвестировало в Фонд 500 млн фунтов.

Напомним, Министерство обороны Украины вернуло Вооруженным силам боеприпасы, которые до начала полномасштабного вторжения РФ были переданы предприятиям на утилизацию.

5 августа сообщалось, что Чехия сталкивается с неожиданными препятствиями при поставках снарядов Украине. С 2022 года цены на боеприпасы на международном рынке выросли в четыре раза и шанс получает та сторона, которая первой заплатит аванс, чем активно пользуются россияне.