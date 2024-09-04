Ірландія виділяє Україні €128 млн на нелетальну військову допомогу: Зеленський підписав угоду

З початку повномасштабного вторгнення Росії Ірландія надає гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні. Наразі її загальна сума складає 380 млн євро.

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У середу, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали Угоду про підтримку України та співробітництво. Про це інформують в офісі глави держави.

У 2024 році Ірландія зобов'язалася виділити 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.

Ірландія надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і братиме участь у коаліції з розмінування. Крім того, країна вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція.

Ірландія забезпечить постійну підготовку Збройних Сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні.

Повідомляється, що з початку повномасштабного російського вторгнення Ірландія вже надала гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні на суму близько 380 млн євро.

Нагадаємо, Велика Британія збирається найближчим часом "подвоїти зусилля" щодо підтримки України. Про це заявив прем'єр-міністр королівства Кір Стармер.

Водночас претендент на посаду глави Білого дому Дональд Трамп критично висловися про масштаби надання підтримки Україні, а також пригрозив зупинити фінансову допомогу.