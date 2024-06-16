"Це ніколи не скінчиться": Трамп пригрозив позбавити Україну допомоги ще до свого переобрання

Колишній глава Білого дому заявив, що симпатизує президенту України Володимиру Зеленському через його поведінку під час скандалу у 2019 році, проте назвав його "найкращим продавцем серед усіх політиків, що колись жили".

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Експрезидент США та претендент на посаду глави Білого дому Дональд Трамп критично висловися про масштаби надання підтримки Україні, а також пригрозив зупинити фінансову допомогу. Відповідну заяву політик озвучив під час передвиборчого заходу Turning Point USA у штаті Детройт.

За словами Трампа, його не задовольняє рівень підтримки Києва Вашингтоном, оскільки нібито запити України "ніколи не припиняються".

"Я думаю, Зеленський, ймовірно, найкращий продавець серед усіх політиків, що колись жили. Щоразу, коли він приїжджає до нашої країни, він йде з 60 млрд доларів… Він тільки-но поїхав 4 дні тому з 60 мільярдами, приїхав додому та оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. Це ніколи не скінчиться. Я це розв’яжу ще до того, як візьму Білий дім", — висловився Трамп.

Разом з цим колишній американський лідер заявив, що симпатизує президенту України Володимиру Зеленському через його поведінку під час скандалу у 2019 році. Тоді Зеленський не підтвердив, шо з боку Трампа надходили погрози.

Вибори президента США

Чергові вибори президента Сполучених Штатів заплановані на листопад 2024 року. Основними претендентами на найвищу державну посаду є чинний американський лідер Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп. При цьому 15 червня Байдену і Трампу вдалося домовитися про проведення перших передвиборчих дебатів.

Нагадаємо, 13 червня Дональд Трамп вкотре виступив проти продовження військової допомоги Києву з боку Білого дому. При цьому республіканець зазначив, що не бачить вигоди від перемоги України у війні, яку розв'язала Росія.

При цьому 14 червня американські ЗМІ опублікували відео, на якому Дональд Трамп вчергове заявив, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він перебував при владі у США.