"Справжній шматок історії": Велика Британія подвоїть зусилля щодо допомоги для України, — прем'єр

За словами Кіра Стармера, російська агресія непростима і не повинна залишатися безкарною. У зв'язку з цим Лондон має намір продовжити непохитно підтримувати Київ.

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Велика Британія збирається найближчим часом "подвоїти зусилля" щодо підтримки України. Про це заявив новий прем'єр-міністр королівства Кір Стармер під час візиту президента Володимира Зеленського, передає The Guardian.

За його словами, зустріч з українським главою держави — справжній шматок історії, адже це перший іноземний лідер, який виступив на зустрічі міністрів з 1997 року.

"Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і вам тут дуже раді. Для мене велике задоволення і привілей вітати вас сьогодні вранці на Даунінг-стріт. Це справжній шматок історії", — заявив Кір Стармер.

Окремо британський прем'єр додав, що Україна має непохитну підтримку від Лондона, адже російська агресія непростима і не може залишитися безкарною.

У зв'язку з цим Велика Британія вирішила подвоїти підтримку Києва, а Кір Стармер у найближчому майбутньому відвідає Україну з офіційним візитом.

Своєю чергою Володимир Зеленський на зустрічі закликав британського міністра проявити своє лідерство і дозволити Києву завдавати ударів далекобійною зброєю по російських військових об'єктах. Це дозволило б знищувати вороже озброєння в тих районах, де воно перебуває до перекидання на фронт. Безпека й оборона ЗСУ в такий спосіб була б укріплена.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрів Володимира Зеленського біля літака під час візиту до Великої Британії. Там ексглава ЗСУ обійняв посаду посла.