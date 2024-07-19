"Настоящий кусок истории": Великобритания удвоит усилия по помощи для Украины, — премьер

По словам Кира Стармера, российская агрессия непростительна и не должна оставаться безнаказанной. В связи с этим Лондон намерен продолжить непоколебимо поддерживать Киев.

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Великобритания собирается в ближайшее время "удвоить усилия" по поддержке Украины. Об этом заявил новый премьер-министр королевства Кир Стармер во время визита президента Владимира Зеленского, передает The Guardian.

По его словам, встреча с украинским главой государства — настоящий кусок истории, ведь это первый иностранный лидер, который выступил на встрече министров с 1997 года.

"Это очень, очень важная встреча для нас, и вам здесь очень рады. Для меня большое удовольствие и привилегия приветствовать вас сегодня утром на Даунинг-стрит. Это настоящий кусок истории", — заявил Кир Стармер.

Отдельно британский премьер добавил, что Украина имеет непоколебимую поддержку от Лондона, ведь российская агрессия непростительна и не может остаться безнаказанной.

В связи с этим Великобритания решила удвоить поддержку Киева, а Кир Стармер в ближайшем будущем посетит Украину с официальным визитом.

В свою очередь Владимир Зеленский на встрече призвал британского министра проявить свое лидерство и разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием по российским военным объектам. Это позволило бы уничтожать вражеское вооружение в тех районах, где оно находится до переброски на фронт. Безопасность и оборона ВСУ в такой способ была бы укреплена.

Напомним, 18 июля сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретил Владимира Зеленского у самолета во время визита в Великобританию. Там экс-глава ВСУ занял должность посла.