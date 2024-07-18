Залужный встретил Зеленского у самолета во время визита в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 июля, прибыл с официальным визитом в Великобританию. В аэропорту его встретил новый посол Украины Валерий Залужный.

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Валерий Залужный, новоназначенный посол Украины в Великобритании, встретил в аэропорту президента Украины Владимира Зеленского. Фото встречи глава государства показал в собственном Telegram-канале.

На опубликованном снимке видно, что президент с улыбкой пожал руку экс-главе ВСУ. Заметим, что Валерий Залужный приступил к работе в должности посла только 10 июля.

Владимир Зеленский в Великобритании

Сам Зеленский кроме фото опубликовал сообщение, в котором отметил, что прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества, проведения двусторонних встреч с партнерами и заключения новых соглашений о гарантиях безопасности.

"Встречусь с Его Величеством Королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний. Подпишем межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, обсудим будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты", — написал Зеленский и напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения Великобритания "была на шаг впереди в решимости по поддержке Украины".

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Валерий Залужный встретил Володмира Зеленского в Великобритании Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

"Именно такая решимость нужна, чтобы остановить российский террор", — резюмировал президент Украины.

Напомним, 10 июля Валерий Залужный официально заступил на должность посла Украины в Великобритании после того, как президент Украины Владимир Зеленский уволил его в этом году в феврале, заменив Александром Сирским на посту главнокомандующего ВСУ.

Уже на следующий день Залужный опубликовал фото в новом статусе и написал, что вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса.