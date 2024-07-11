"Продолжаю служить Украине": Залужный показал первое фото в качестве посла в Великобритании

Бывший главнокомандующий ВСУ сообщил, что вручил верительные грамоты в Великобритании и официально начал работу послом.

Related video

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал первое фото в статусе посла в Великобритании и вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса. Фото и первое заявление Залужный опубликовал на своей странице в Telegram.

"Продолжаю служить Украине. Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии… Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом в моей деятельности и деятельности Посольства", — написал Валерий Залужный.

Первое фото Валерия Залужного в новом статусе

И сообщил, что копии верительных грамот он вручил вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, руководительнице структурного подразделения по протоколу МИД Виктории Басби, опубликовав совместное фото с ней.

О том, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный может стать новым украинским послом в Великобритании, в МИД сообщили 7 марта. 9 мая Владимир Зеленский официально назначил Залужного своим указом.

4 июля в МИД сообщили, что Залужный уже отправился в Великобританию и в ближайшее время начнет свою дипломатическую миссию.

Напомним, посольство Украины в Британии оставалось без руководителя с лета 2023 года. До Залужного послом в Великобритании был экс-глава МИД Вадим Пристайко, которого Зеленский назначил 20 июля 2020 года. Его уволили в июле 2023-го.

Фокус писал о том, чем займется бывший главнокомандующий ВСУ на дипломатической работе. Никаких заявлений после своего назначения послом Украины в Великобритании Валерий Залужный не делал.