"Продовжую служити Україні": Залужний показав перше фото як посол у Великій Британії

Колишній головнокомандувач ЗСУ повідомив, що вручив вірчі грамоти у Великій Британії та офіційно розпочав роботу послом.

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав перше фото в статусі посла у Великій Британії і вручив копії вірчих грамот віцемаршалу дипломатичного корпусу. Фото і першу заяву Залужний опублікував на своїй сторінці в Telegram.

"Продовжую служити Україні. Приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії... Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом у моїй діяльності та діяльності Посольства", — написав Валерій Залужний.

Перше фото Валерія Залужного в новому статусі

І повідомив, що копії вірчих грамот він вручив віцемаршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, керівниці структурного підрозділу з протоколу МЗС Вікторії Басбі, опублікувавши спільне фото з нею.

Про те, що колишній головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний може стати новим українським послом у Великій Британії, у МЗС повідомили 7 березня. 9 травня Володимир Зеленський офіційно призначив Залужного своїм указом.

4 липня в МЗС повідомили, що Залужний уже вирушив до Великої Британії і найближчим часом розпочне свою дипломатичну місію.

Нагадаємо, посольство України в Британії залишалося без керівника з літа 2023 року. До Залужного послом у Великій Британії був ексглава МЗС Вадим Пристайко, якого Зеленський призначив 20 липня 2020 року. Його звільнили в липні 2023-го.

Фокус писав про те, чим займеться колишній головнокомандувач ЗСУ на дипломатичній роботі. Жодних заяв після свого призначення послом України у Великій Британії Валерій Залужний не робив.