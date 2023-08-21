Медицина та розмінування: Ірландія відправляє в Україну 30 військових інструкторів

В уряді країни зазначили, що цю допомогу проводять у межах місії ЄС зі спільної політики безпеки й оборони та вона відповідає політиці військового нейтралітету Ірландії.

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Ірландська армія направить близько 30 фахівців для навчання українських військових у рамках місії ЄС зі спільної політики безпеки і оборони. Спочатку планувалося, що навчання охоплюватиме такі види діяльності, як розмінування, бойова медицина та інші нелетальні види підтримки, але тепер у Міністерстві оборони підтвердили, що ця підготовка охоплюватиме також навчання володінню зброєю. Про це повідомляє видання RTE.

Навчання, пропоноване Ірландією, передбачає надання фундаментальної військової освіти для переходу людей від цивільного життя до служби в українській армії. Цю роботу проводять з урахуванням політики нейтралітету Ірландії та одночасно з визнанням її політичної підтримки України.

Напрями навчання враховуватимуть основи військового керівництва та підготовку інструкторів зі стройової підготовки. Водночас в уряді підкреслюють, що цей крок відповідає взятим зобов'язанням, тому озброєння для ЗСУ не постачається. Уряд стверджує, що надання базової військової підготовки, включно з керівництвом і навчанням стройової підготовки, відповідає політиці військового нейтралітету.

"З огляду на обставини, за яких багато українських громадян, які ще недавно жили звичайним життям, тепер змушені брати до рук зброю проти агресора, я вважаю, що допомога, яку ми пропонуємо у вигляді навчання, має велике значення", — наголосив депутат Палати представників Колм Брофі.

Нагадаємо, в українському парламенті зареєстрували законопроєкт №9618 про виділення з резервного фонду 576 млн гривень на закупівлю понад сотні мінних тралів. Голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв пояснив, що за час контрнаступу багато техніки для розмінування було втрачено, тож на фронті є в ній гостра потреба.