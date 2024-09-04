Ирландия выделяет Украине €128 млн на нелетальную военную помощь: Зеленский подписал соглашение

С начала полномасштабного вторжения России Ирландия предоставляет гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь Украине. Сейчас ее общая сумма составляет 380 млн евро.

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В среду, 9 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве. Об этом информируют в офисе главы государства.

В 2024 году Ирландия обязалась выделить 128 млн евро на нелетальную военную поддержку и не менее 40 млн евро на гуманитарную помощь.

Ирландия предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и будет участвовать в коалиции по разминированию. Кроме того, страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций возможностей Контактной группы по вопросам обороны, таких как ИТ-коалиция.

Ирландия обеспечит постоянную подготовку Вооруженных Сил Украины через Миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в Украине.

Сообщается, что с начала полномасштабного российского вторжения Ирландия уже предоставила гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь Украине на сумму около 380 млн евро.

Напомним, Великобритания собирается в ближайшее время "удвоить усилия" по поддержке Украины. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер.

В то же время претендент на пост главы Белого дома Дональд Трамп критически высказался о масштабах оказания поддержки Украине, а также пригрозил остановить финансовую помощь.