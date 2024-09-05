Зеленский собирается лично приехать в Рамштайн и попросить больше оружия, — Spiegel

С начала полномасштабного вторжения министры обороны регулярно встречались в Рамштайне, где обсуждали оснащение ВСУ военной техникой. Визит украинского президента, отмечает издание, придаст встрече политическую окраску.

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В пятницу, 6 сентября, на базе ВВС в немецком Рамштайне состоится очередная встреча контактной группы министров оборон стран, поддерживающих Украину в войне против России. Владимир Зеленский хочет лично попросить больше оружия у партнеров, пишет Spiegel.

Журналисты назвали такой визит Владимира Зеленского неожиданным и необычным. Украинский президент хочет обратиться к своим западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией, а также запросить ракеты большой дальности и усиление средств противовоздушной обороны.

Своим визитом Зеленский собирается показать всю серьезность ситуации, отмечает издание.

С начала войны министры обороны регулярно встречались в Рамштайне, где с военными обсуждались совместные усилия по максимальному оснащению Украины военной техникой. Пока что в Рамштайне царит обычная рабочая атмосфера, но визит Зеленского, скорее всего, придаст этому действию политическую окраску, отмечают журналисты.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров уже несколько дней проводит встречи с наиболее важными союзниками Киева. Вечером 5 сентября он встретится со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине. Вероятно, основное внимание будет уделено вопросу, сможет ли Германия подготовить дальнейшие пакеты вооружений на ближайшие месяцы, несмотря на ограниченную бюджетную ситуацию.

Напомним, до конца года, в ускоренном темпе, западные партнеры поставят Вооруженным силам Украины тысячи снарядов. Это министру обороны Украины Рустему Умерову подтвердил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, подтвердил заказ 17 дополнительных ЗРК IRIS-T для Украины. Четыре системы будут отправлены до конца этого года, а остальные — уже в 2025 году.